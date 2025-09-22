मनोरंजन

Mirai Box Office : 'मिराई' सक्सेस टूर पर निकले अभिनेता मांचू मनोज, अयोध्या में किए रामलला के दर्शन

'मिराई' ने 73 करोड़ की कमाई की, 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है
Sep 22, 2025, 08:08 AM
मुंबई: दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है। इसने देशभर में अब तक 73 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए है। यह तेजी से 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है।

फिल्म में अभिनेता मांचू मनोज विलेन के किरदार में दिखाई दिए हैं। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए उन्होंने 'मिराई' सक्सेस टूर की शुरुआत की है। इसके लिए वे अयोध्या पहुंचे, यहां उन्होंने रामलला के दर्शन कर अपने इस टूर की शुरुआत की।

मांचू मनोज ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, “आज मैं मिराई के सक्सेस टूर के लिए अयोध्या में हूं। मैं इस टूर को अयोध्या में रामलला के दर्शन से शुरू करना चाहता था। बचपन से ही मेरा अयोध्या आने का सपना रहा है। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया है। मैं यहां पर आकर बहुत खुश हूं। मैं हनुमानगढ़ी और रामजी के दर्शन करने के बाद अपने सक्सेस टूर की शुरुआत कर रहा हूं। इसके बाद मैं लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और पूरे भारत में जाऊंगा। हम इस सक्सेस टूर की शुरुआत भगवान राम और हनुमान के आशीर्वाद से करना चाहते थे।”

इस फिल्म की रिलीज से पहले अभिनेता तेजा सज्जा ने आईएएनएस को दिए एक विशेष इंटरव्यू में मूवी से जुड़ी कई बातें पहली बार दर्शकों के साथ शेयर की थीं।

तेजा सज्जा ने आईएएनएस से कहा था, "हमने इस फिल्म की शूटिंग लगभग 125 दिनों में और 60 करोड़ रुपए के बजट में पूरी की है। अगर कोई और कहता कि वे इस बजट में इस स्तर की फिल्म बना सकते हैं, तो मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन निर्देशक कार्तिक गत्तमनेनी बहुत अच्छे तकनीशियन भी हैं, उन पर मुझे भरोसा था। उन्होंने मुझे उन पर आंख मूंदकर यकीन दिला दिया। वे एक बेहतरीन निर्देशक और छायाकार हैं।"

बता दें कि 'मिराई' में तेजा सज्जा और मांचू मनोज के अलावा, श्रिया सरन, रितिका नायक, और जगपति बाबू जैसे अनुभवी कलाकार भी हैं। फिल्म का निर्देशन कार्तिक गत्तमनेनी ने किया है। 'मिराई' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे 3डी में भी रिलीज किया गया है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले हुआ है।

 

 

