मनोरंजन

Mirai Box Office : बॉक्स ऑफिस पर 'मिराय' का दबदबा, 'लोका' का भी जलवा बरकरार, जानिए कौन सी फिल्म रही सबसे आगे

'मिराय' ने मचाया तूफान, 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' पीछे, 'लोका' 122 करोड़ पार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 16, 2025, 05:56 AM
बॉक्स ऑफिस पर 'मिराय' का दबदबा, 'लोका' का भी जलवा बरकरार, जानिए कौन सी फिल्म रही सबसे आगे

मुंबई: इन दिनों सिनेमाघरों में कई फिल्में दर्शकों को अपनी ओर खींच रही हैं। एक तरफ जहां एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्मों का असर बना हुआ है, वहीं लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्मों की टक्कर ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। खासकर साउथ की फिल्म 'मिराय' ने रिलीज के साथ ही जो तूफान मचाया है, उसने कई बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

दूसरी ओर टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' अपने दूसरे हफ्ते में धीमी रफ्तार से चल रही है। विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है, जबकि मलयालम सिनेमा की 'लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा' लगातार शानदार कमाई कर रही है।

साउथ स्टार तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराय' को रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने शुक्रवार को ओपनिंग के साथ ही 13 करोड़ रुपए कमाए, शनिवार को ये आंकड़ा बढ़कर 15 करोड़ हो गया और रविवार को फिल्म ने 17 करोड़ की मजबूत कमाई दर्ज की। हालांकि, सोमवार को इसमें गिरावट आई और फिल्म ने चौथे दिन 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर 'मिराय' का चार दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50.60 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

दूसरी ओर, टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म 'बागी 4' ने पहले हफ्ते में 44.5 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में इसकी रफ्तार धीमी हो गई। आठवें दिन फिल्म ने 1.25 करोड़, नौवें दिन 1.75 करोड़, दसवें दिन 2.15 करोड़ और अब ग्यारहवें दिन यानी दूसरे सोमवार को सिर्फ 75 लाख की कमाई की है। इसके साथ ही 'बागी 4' की 11 दिन की कुल कमाई अब 50.40 करोड़ रुपए हो गई है।

वहीं, 'द बंगाल फाइल्स' और मलयालम फिल्म 'लोका: चैप्टर 1 चंद्रा' की बात करें तो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने पहले हफ्ते में 11.25 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद दूसरे हफ्ते में आठवें दिन 60 लाख, नौवें दिन 1.15 करोड़ और दसवें दिन 1.1 करोड़ रुपए कमाए। अब ग्यारहवें दिन यानी दूसरे सोमवार को फिल्म का कलेक्शन गिरकर 27 लाख रह गया। इस तरह 'द बंगाल फाइल्स' की 11 दिन की कुल कमाई 14.37 करोड़ रुपए हुई है।

दूसरी ओर मलयालम फिल्म 'लोका: चैप्टर 1 चंद्रा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ कायम रखी है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 54.7 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 47 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी। इसके बाद तीसरे हफ्ते में भी इसका ग्राफ बना हुआ है। इसने 16वें दिन 4.05 करोड़, 17वें दिन 6.65 करोड़ और 18वें दिन 7 करोड़ की कमाई दर्ज की। अब तीसरे सोमवार यानी 19वें दिन 'लोका' ने 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म की अब तक की कुल कमाई 122.05 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है।

 

Box Office CollectionMirai movieBaaghi 4South CinemaThe Bengal FilesBollywood vs SouthLoka Chapter 1

Related posts

Loading...

More from author

Loading...