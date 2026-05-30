मिंडी कैलिंग ने तीसरी प्रेग्नेंसी के अनुभव को किया साझा, कहा- 'मेरे लिए आरामदायक दौर...'

लॉस एंजिल्स: हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और लेखिका मिंडी कैलिंग एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी और उस दौरान के अनुभव को लेकर बात की। मिंडी ने बताया कि यह समय उनके लिए आरामदायक दौर था। इस दौरान उन्हें लंबे समय तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा, जिससे उन्हें खुद का समझने का अवसर मिला।

मिंडी कैलिंग ने गिगली स्क्वाड पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान बताया, ''मेरी तीसरी प्रेग्नेंसी में डॉक्टरों ने मुझे लगभग छह हफ्तों तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। इस दौरान मुझे ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहना पड़ा, जिससे मुझे खुद का ध्यान रखने का मौका मिला।''

बता दें कि मिंडी कैलिंग तीन बच्चों की मां है, कैथरीन, स्पेंसर, और एनी। एनी का जन्म फरवरी 2024 में हुआ था।

अपने अनुभव को साझा करते हुए मिंडी कैलिंग ने कहा, ''बेड रेस्ट के दौरान भी मेरा काम पूरी तरह नहीं रुका। मैं घर से ही अपनी कई जरूरी मीटिंग्स और काम करती रहीं। मैं अक्सर बिस्तर पर लेटे-लेटे ही वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग्स में शामिल होती थीं। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि जब कोई व्यक्ति मेडिकल कारण से आराम कर रहा हो, तो लोग इसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, और यह मेरे लिए काम करने का एक सुविधाजनक तरीका बन गया।''

मिंडी ने कहा, ''इस दौरान मैं अक्सर पजामा पहनकर ही अपनी मीटिंग्स कर लेती थी। मुझे यह काफी आरामदायक लगता था और किसी भी तरह की औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे लिए यह एक अलग तरह का अनुभव था।''

अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन पर बात करते हुए मिंडी ने बताया, "मैं तीन बच्चों की मां हूं और इसके बावजूद अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से संभालती हूं। मातृत्व मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन मैंने कभी अपने करियर को इससे पीछे नहीं जाने दिया।''

मिंडी कैलिंग ने आगे कहा, ''मुझे मशहूर वेब सीरीज 'यूफोरिया' बहुत पसंद है, लेकिन मैं खुद ऐसा शो नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरी दुनिया मेरे अनुभव और लेखन शैली से काफी अलग है। इस शो में ड्रग्स, रिश्तों और जटिल भावनाओं को बहुत गहराई से दिखाया गया है। यह बेहद प्रभावशाली है, लेकिन मेरी अपनी लेखन शैली उससे अलग है।''

मिंडी ने कहा, "मैं हमेशा उन कहानियों की ओर आकर्षित होती हूं, जिनमें संघर्ष करने वाले और अंडरडॉग लोग होते हैं। ऐसे किरदार जो शुरुआत में कमजोर लगते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं।"

--आईएएनएस

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