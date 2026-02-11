Mimi Chakraborty Biography : सीरियल में काम करने के खिलाफ थे अभिनेत्री के माता-पिता, 8 महीनों तक नहीं की थी बात

मुंबई: बॉलीवुड, बंगाली सिनेमा, टीवी और गायिका के तौर पर अपनी किस्मत आजमा चुकी बंगाली ब्यूटी मिमी चक्रवर्ती किसी से कम नहीं हैं।

अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती राजनीति में जलवे दिखा चुकी हैं। अभिनेत्री का 11 फरवरी को 37वां जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि कैसे मिमी ने बिना अपने पेरेंट्स को बताए सिनेमा में कदम रखा और फिर आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा।

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्मी मिमी चक्रवर्ती के सपने बचपन से ही बड़े थे, और वे एक्ट्रेस देखने के सपने तब देख रही थीं, जब उन्हें ठीक से टीवी बॉक्स और सिनेमा के बारे में पता नहीं था। मिमी के माता-पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कभी भी इंडस्ट्री का हिस्सा बने, और यही कारण था कि मिमी ने अपने पहले सीरियल की जानकारी भी माता-पिता को नहीं दी। मिमी ने 'गानेर ओपारे' से टीवी पर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनके माता-पिता को प्रोमो रिलीज होने के बाद इस बात की खबर लगी थी कि मिमी पढ़ाई की जगह सीरियल में काम कर रही हैं। इस बात का खुलासा खुद मिमी ने किया था कि कैसे उनके पिता ने उनसे 7-8 महीनों तक बात नहीं की थी, लेकिन बाद में उनके सपनों को समझा।

मिमी ने इंटरव्यू में कहा था, 'गानेर ओपारे' का प्रोमो रिलीज होने के बाद अचानक से मां का फोन आया था और उन्होंने प्रोमो के बारे में पूछा। उस वक्त मैंने झूठ बोल दिया था कि प्रोमो में मैं नहीं कोई और है, लेकिन बाद में जब सारी चीजें खुलने लगीं, मम्मी और पापा दोनों को गुस्सा आया क्योंकि उनका कहना था कि पुणे पढ़ाई करने के लिए भेजा था, न कि शूटिंग के लिए। उस वक्त पापा ने 7-8 महीने तक मुझसे बात नहीं की थी।

मिमी की बचपन से बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की इच्छा थी, और जब उन्हें टीवी बॉक्स (मिमी टीवी को बॉक्स कहा करती थी) के बारे में पता नहीं था, तब से वे टीवी पर काम करने के सपने देख रही थीं। अभिनेत्री हमेशा अपनी मां से पूछा करती थीं कि बॉक्स के अंदर कैसे जा सकते हैं, तो उनकी मां ने कहा था कि इसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर क्या, छोटी सी मिमी ने सिर्फ टीवी पर काम करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई की थी। मिमी ने अपने टीवी सीरियल्स में काम करके करियर की शुरुआत की थी, और उसके बाद बंगाली और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है।

अगर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने बंगाली फिल्म 'बापी बारी जा' से डेब्यू किया था और फिर 'बोझेना शे बोझेना', 'बंगाली बहू इंग्लिश मेम', 'योद्धा द वॉरियर', 'गैंगस्टर' और 'रक्जबीज' जैसी फिल्मों में काम किया। मिमी राजनीति का भी हिस्सा रहीं और तृणमूल कांग्रेस की सीट से सांसद भी रही थीं, लेकिन बढ़ते विवादों की वजह से उन्होंने जल्द ही राजनीति को अलविदा कह दिया।

--आईएएनएस