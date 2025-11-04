मनोरंजन

Milind Soman Birthday : फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन को अंकिता कोंवर ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

Nov 04, 2025, 05:18 PM
मुंबई: मशहूर मॉडल और फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन ने मंगलवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनकी पत्नी अंकिता कोंवर ने उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

अंकिता ने इंस्टाग्राम पर मिलिंद के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ कैप्शन लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो एक ऐसे इंसान को जिसकी दयालुता सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि एक शांत क्रांति की तरह हर जगह फैलती है।"

अंकिता ने मिलिंद को एक मजबूत और सच्चा प्यार करने वाला शख्स बताया, जो हमेशा साथ निभाता है और कभी किसी मुसीबत में फंस जाए तो संभालता है और कभी साथ नहीं छोड़ता।

उन्होंने कहा, "आप काफी समय से एक ऐसी ताकत रहे हैं, जो बिना किसी तारीफ के लोगों की जिंदगी बदल देती है। आप हर किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। उनकी विश्वासों के प्रति निष्ठा किसी धर्म जैसी है, मौजूदगी लाइटहाउस की तरह रास्ता दिखाती है और सुनहरा दिल कंपास बनकर सही दिशा बताता है।"

अंकिता ने आगे बताया कि अगर वे 60 साल की उम्र में भी मिलिंद की तरह एनर्जी, विश्वास और मेहनत अंदर रख पाएं, तो वे खुद को खुशकिस्मत समझेंगी।

उन्होंने कहा, "आपके साथ 12 साल पूरे हो गए हैं और मैं अभी भी आपसे सीख रही हूं कि सच्ची निष्ठा, उद्देश्य और असली ताकत कैसी होती है। दुनिया आपके कदमों के प्रभाव को महसूस करती रहे, क्योंकि वे आपकी नजर से कहीं अधिक दूर तक गूंजते हैं।"

मिलिंद सोमन ने ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी शुरुआत मॉडलिंग से ही की थी, लेकिन उन्हें पहचान फेमस पॉप सिंगर अलीशा चिनॉय के म्यूजिक वीडियो से ही मिली थी। इसके बाद उन्होंने अभिनय की तरफ भी रुख किया। मिलिंद ने साल 2000 में आई फिल्म 'तरकीब' की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी थी। इसके बाद वो दो सालों तक फिल्मों से दूर रहे।

--आईएएनएस

 

 

