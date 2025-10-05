मनोरंजन

Milap Zhaveri Grandmother : मिलाप जावेरी ने दादी को किया याद, बोले- 'आप मेरी बा नहीं, पूरी कायनात थीं'

निर्देशक मिलाप जावेरी ने दादी सुशीला जावेरी को पुण्यतिथि पर याद करते हुए भावुक पोस्ट साझा किया।
Oct 05, 2025, 03:29 PM
मुंबई: बॉलीवुड निर्देशक मिलाप जावेरी ने अपनी दादी सुशीला जावेरी को पुण्यतिथि पर याद किया। सोशल मीडिया पर अपनी प्यारी बा की एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वो उनकी पूरी दुनिया थीं। 

मिलाप जावेरी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा, “आपको गए बरसों हो गए, लेकिन आज भी आपकी याद में मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आप मुझे छोड़कर चली गई थीं और हर साल 5 अक्टूबर के दिन मुझे स्वर्ग में बैठे ईश्वर से जलन होती है कि वह कितने खुशकिस्मत हैं कि आप उनके साथ हैं। मैं आपको दोबारा देखने, आपको फिर से गले लगाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आपके मेरे लिए आखिरी शब्द थे, 'मुझे मत भूलना।' बा, मैं आपको नहीं भूला हूं।''

उन्होंने लिखा, ''हर खुशी में, हर गम में, मेरी हर सांस में मुझे आपकी याद आती है। सुशीला जावेरी, आप मेरी सिर्फ 'बा' नहीं थीं, आप मेरी पूरी कायनात थीं।''

मिलाप जावेरी ने पोस्ट में अपनी बा की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, इसमें वह अपने गैंगस्टर अंदाज में नकली गन ताने दिखाई दे रही हैं। उनके एक हाथ में बंदूक और दूसरे में चाकू है। उन्होंने सिर पर पट्टी बांधी है और उनके एक कंधे पर एक बेल्ट लटकी हुई है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो मिलाप जावेरी की बहुप्रतीक्षित सीक्वल ‘मस्ती 4’ बहुत जल्द रिलीज होगी। डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म इस बार एक अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी। इसमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं के भी अफेयर दिखाए जाएंगे। मगर, इसमें कोई वल्गर सीन नहीं होगा। बस होगी तो ढेर सारी मस्ती और कॉमेडी।

इस फिल्म को अमर झुनझुनवाला, शिखा करण अहलूवालिया, इंद्र कुमार, अशोक ठकेरिया, एकता कपूर, शोभा कपूर, और उमेश कुमार भंसाल ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी।

कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया था। इस बार फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय, तुषार कपूर, एलनाज नौरोजी, श्रेया शर्मा और रूही सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

 

