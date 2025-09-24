मनोरंजन

Narendra Modi Life : पीएम मोदी से सीखना चाहिए विषम परिस्थितियों में कैसे करें राष्ट्र सेवा : मनोज मुंतशिर

Sep 24, 2025, 03:45 AM
पटना: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित म्यूजिकल प्रोग्राम 'मेरा देश पहले: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी' का आगाज हो चुका है। बीते दिन यानी 22 सितंबर को प्रोग्राम में कई बॉलीवुड सेलेब्स को देखा गया। मंगलवार को शो में गीतकार और फिल्म राइटर मनोज मुंतशिर को देखा गया, जिन्होंने पीएम मोदी को प्रेरणा स्रोत बताया।

शो में आने का अनुभव शेयर करते हुए सिंगर ने कहा, "मुझे जब भी बिहार आने का मौका मिलता है तो मेरा उत्साह काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज 23 सितंबर है और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन है, जिनको मैं भारत का सबसे बड़ा कवि मानता हूं। आज के दिन बिहार की धरती पर मुझे उनकी कविताएं, क्रांतिकारी गीत और इमरजेंसी के समय लिखे हुए गाने वो सब हमारे शो का हिस्सा हैं। जब ये सब पीएम मोदी की जीवन गाथा में जुड़ेगा तो कैसा होगा।

मनोज से पूछा गया कि उन्हें गीत लिखने की प्रेरणा कहां से मिली। इस सवाल का जवाब देते हुए सिंगर ने पीएम मोदी को जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जी का जीवन हमेशा से उतार-चढ़ाव से भरा रहा है…लेकिन उन्हें हर कदम पर विजय मिली है। जब हमें कुछ सीखने का मौका मिले तो सबसे पहले अपने आस-पास से सीखना चाहिए...हमें अपने इतिहास पुरुषों से भी सीखना चाहिए, लेकिन जब हमें सामने से जीवंत सीखने का मौका मिल रहा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि पीएम मोदी एक जीवंत उदाहरण हैं हमारे सामने कि कैसे विषम से विषम परिस्थितियों में विजय और राष्ट्र की सेवा की जा सकती है।

शो के बारे में बात करते हुए सिंगर ने कहा कि ये शो युवाओं के सीखने के लिए बना है। आजकल हमारे युवा कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां खराब थी, बहाने बनाते हैं कि हालात ठीक नहीं थे, लेकिन जब आप पीएम मोदी की कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप कुछ करने का ठान लेते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसके अलावा, इस शो से युवा देशप्रेम भी सीखेंगे क्योंकि मोदी जी का पूरा जीवन देश प्रेम से भरा है।

 

