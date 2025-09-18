मनोरंजन

Meghna Naidu Biography : हिंदी से बंगाली सिनेमा तक, मेघना नायडू ने सभी भाषाओं में दी शानदार फिल्में

मेघना नायडू: बॉलीवुड से साउथ तक छाई मल्टीटास्कर एक्ट्रेस
मुंबई: मेघना नायडू ने भारतीय सिनेमा की कई भाषाओं में काम करके खुद को एक अलग मुकाम दिया है। हिंदी फिल्मों के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने यह साबित किया है कि मेघना सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं हैं। इस वजह से उन्हें मल्टीटास्कर एक्ट्रेस कहा जा सकता है।

मेघना नायडू का जन्म 19 सितंबर 1980 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। उनके पिता एयर इंडिया में काम करते थे और एक टेनिस कोच भी थे, जबकि उनकी मां स्कूल टीचर थीं।

मेघना का बचपन मुंबई में बीता, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अंधेरी से बीकॉम की डिग्री हासिल की। बचपन से ही मेघना को डांस का शौक था और उन्होंने सात साल तक भरतनाट्यम का प्रशिक्षण भी लिया। इसके अलावा, वे चार साल तक अमेरिका में टेनिस की कोचिंग भी दे चुकी हैं।

मेघना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 18 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म 'प्रेमा साक्षी' से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने तेलुगु के साथ-साथ कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। उन्हें बड़ा ब्रेक 2002 में म्यूजिक वीडियो 'कलियों का चमन' से मिला। यह गाना रिमिक्स वर्जन में था, जिसे लता मंगेशकर के गाने 'थोड़ा रेशम लगता है' पर बनाया गया था। इस म्यूजिक वीडियो ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया।

इसके बाद मेघना ने फिल्म 'हवस' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें उन्होंने बोल्ड भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने 'जैकपॉट', 'माशूका', 'क्वालिटी ऑफ लव' जैसी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि, बॉलीवुड में उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने साउथ फिल्मों में लगातार काम किया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई।

मेघना नायडू की बहुभाषी फिल्मों में काम करने की वजह से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के दर्शकों ने भी पहचाना। वे सिर्फ हिंदी सिनेमा की ही नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय सिनेमा की भी लोकप्रिय अभिनेत्री रहीं। इसके साथ ही, उन्होंने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा और 'खतरों के खिलाड़ी' और 'डांसिंग क्वीन' जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लिया। वे टीवी सीरियल 'जोधा अकबर' और 'ससुराल सिमर का' में भी नजर आईं।

मेघना ने टेनिस खिलाड़ी लुइस मिगुएल रीस से शादी की और अब वे दुबई में अपने पति के साथ रहती हैं। शादी के बाद उन्होंने फिल्म और टीवी की दुनिया से दूरी बना ली, लेकिन वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी की झलकियां साझा करती रहती हैं।

 

 

