Chiranjeevi 70th Birthday: राम चरण ने पिता चिरंजीवी के पैर छूकर इस अंदाज में दी उनके 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं

मुंबई: मेगास्टार चिरंजीवी शुक्रवार को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके बेटे राम चरण भावुक हो गए और पिता को गले लगाने के साथ ही पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।

इसका एक वीडियो रामचरण ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, “आज सिर्फ आपका जन्मदिन नहीं है, यह आपके अद्भुत व्यक्तित्व का उत्सव है। मेरे हीरो, मेरे मार्गदर्शक, मेरी प्रेरणा। मेरी हर सफलता, मेरे हर मूल्य, सब आपसे ही आते हैं। 70 साल की उम्र में आप दिल से और भी जवान होते जा रहे हैं और पहले से कहीं अधिक प्रेरणादायक हैं।”

उन्होंने आगे लिखा, “मैं आपके स्वास्थ्य, खुशी और आने वाले अनगिनत खूबसूरत सालों के लिए प्रार्थना करता हूं। एक बेहतरीन पिता होने के लिए शुक्रिया, जिन्हें पाने के लिए कोई भी कामना करेगा। जन्मदिन मुबारक हो।”

इससे पहले मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने जन्मदिन से पहले अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'विश्वंभरा' की एक झलक दर्शकों के सामने पेश की थी। इसके रिलीज के साथ ही चिरंजीवी के चाहने वाले और प्रशंसक इसको यूट्यूब पर जमकर सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं।

1 मिनट 14 सेकंड के 'विश्वंभरा' के टीजर को मेकर्स ने यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है, इसमें अभिनेता खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म के इस झलक में साफ नजर आ रहा है कि इसकी कहानी महादेव और उनकी शक्तियों के इर्द-गिर्द घूमती है। हालांकि ट्रेलर की झलक में अभिनेता का जो एक्शन दिख रहा है उससे आप फिल्म और इसके सेट की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं।

वहीं ‘आरआरआर’ स्टार राम चरण की बात करें तो उनको आखिरी बार फिल्म 'गेम चेंजर' में देखा था। शंकर द्वारा निर्देशित, यह राजनीतिक एक्शन ड्रामा थी। इसमें एक ईमानदार आईएएस अधिकारी की कहानी है जो एक भ्रष्ट राजनेता से भिड़ जाता है, मगर किस्मत उसे एक प्रदेश के सीएम की कुर्सी तक ले जाती है।

इस फिल्म में कियारा आडवाणी, अंजलि, एसजे सूर्या, श्रीकांत, सुनील, और जयराम जैसे स्टार्स थे। यह फिल्म वर्तमान में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।

वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने अपनी बेटी के साथ झंडे को सलाम करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थीं।