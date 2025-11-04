Meezaan Jaffrey Dance : पिता जावेद जाफरी संग डांस करने पर बोले मीजान, 'मैं कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहूंगा'

मुंबई: बॉलीवुड में अक्सर पिता-पुत्र की जोड़ी की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन जब यह जोड़ी स्क्रीन शेयर करती है, तो वह पल यादगार और खास बन जाता है। ऐसा ही कुछ मीजान जाफरी के साथ हुआ, जिन्होंने हाल ही में अपने पिता और मशहूर डांसर जावेद जाफरी के साथ गाने '3 शौक' में डांस किया। मीजान ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि यह उनके करियर के सबसे यादगार अनुभवों में से एक है।

मीजान ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि अपने पिता के साथ डांस करना हमेशा ही मजेदार रहा है, लेकिन कैमरे के सामने फिल्म के लिए डांस करना अलग और बेहद खास था।

उन्होंने कहा, '''3 शौक' गाना एकदम धमाकेदार है और हम सभी ने शूटिंग के दौरान बहुत मजे किए। यह गाना काफी एनर्जेटिक है और इसमें पंजाबी स्टाइल की झलक है। लेकिन, अपने पिता के साथ डांस करना इसका अलग ही मजा था।''

उन्होंने कहा, ''हम हमेशा साथ में डांस करते रहे हैं, लेकिन फिल्म में और कैमरे के सामने करना मेरे लिए बहुत खास था। यह ऐसा पल है, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा।''

इसके अलावा, मीजान ने फिल्म के सेट और अपने सह-कलाकारों के साथ अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने कहा, ''अजय देवगन बहुत ही अच्छे और मददगार इंसान हैं। सेट पर मौजूद सभी लोगों ने मेरा पूरा समर्थन किया।''

मीजान ने अजय देवगन के प्रसिद्ध 'फूल और कांटे' वाले पोज को दोहराने के अनुभव के बारे में भी बताया और कहा, ''इस सीन को करते समय मैं काफी नर्वस था, क्योंकि यह पोज अजय देवगन के लिए बहुत खास और आइकोनिक है। मैं आभारी हूं कि मुझे यह मौका दिया गया। इस सीन का पूरा क्रेडिट फिल्म के मेकर्स को जाता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अजय सर ने भी काफी मदद की। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे पसंद करेंगे।''

बता दें कि '3 शौक' गाना फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का हिस्सा है और मंगलवार को रिलीज किया गया। गाने को एवी सरा, करण औजला और ज्योतिका टंगरी ने गाया है, जबकि इसके बोल जानी और करण औजला ने लिखे हैं। फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी और आर. माधवन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है।

'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी।

--आईएएनएस