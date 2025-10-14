Meera Umar Story : शाहरुख खान के साथ टीवी ऐड करना मेरे करियर का सबसे यादगार अनुभव : मीरा उमर

नई दिल्ली: स्वीडन से बॉलीवुड की चकाचौंध में अपनी छाप छोड़ने वालीं मीरा उमर आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी हैं। संगीत, नृत्य और कला के प्रति उनका जुनून ही पहचान बन गया है, जो सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे है। अफगानिस्तान में जन्मी, स्वीडन में पली-बढ़ी और भारत में अपने सपनों को आकार देती मीरा की कहानी संघर्षों से भरी है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए अपने करियर को लेकर बात की।

काबुल से स्वीडन तक के सफर के सवाल पर मीरा ने कहा कि उनका स्वीडन आना एक लंबी यात्रा का हिस्सा था। उस वक्त वह काफी छोटी थीं, जिसके कारण उन्हें इस यात्रा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है।

आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''मैं काबुल में पैदा हुई थी। यह 90 के दशक की शुरुआत की बात है, जब वहां युद्ध और तालिबान का बोलबाला था। हमें अपना देश छोड़ना पड़ा और हम शरणार्थियों के रूप में स्वीडन आए। मैं उस वक्त तीन साल की थी, इसलिए इस सफर की यादें काफी धुंधली हैं, लेकिन मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मेरे माता-पिता ने इतनी हिम्मत की, ताकि हम एक बेहतर जीवन पा सकें। स्वीडन एक अद्भुत देश है।"

मीरा ने आगे संगीत और नृत्य के प्रति अपने लगाव के बारे में बताया। वह कहती हैं कि उन्होंने गाना और नाचना उस समय शुरू किया, जब वह बोलना भी नहीं जानती थीं।

उन्होंने कहा, ''मेरे पापा अफगानिस्तान से हैं और हमारे कल्चर में म्यूजिक और डांस बहुत गहराई से जुड़े हैं। मेरी मां भी सिंगर रही हैं और उन्होंने बैले डांस भी किया है। तो ये सब मेरे खून में ही है। जब मैं बच्ची थी, तो मैं अपने घरवालों को लिविंग रूम में बुलाया करती और कहती थी, 'यहां बैठो, अब मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म करूंगी,' और कभी-कभी तो मैं उनसे टिकट भी मांगती थी। इसी तरह के छोटे-छोटे लम्हों ने मेरे करियर की नींव रखी।''

मीरा ने आगे कहा, ''माता-पिता का साथ और समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। अगर मेरा परिवार मेरा साथ न होता, तो मैं शायद यहां तक नहीं पहुंच पाती। जब मैंने अपने माता-पिता से कहा कि मैं इसे प्रोफेशनली करना चाहती हूं, तो वे सरप्राइज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने शुरू से ही मेरा साथ दिया।''

आईएएनएस से बात करते हुए मीरा ने बताया कि उनके करियर में दिलचस्प मोड़ तब आया, जब वह भारत आईं और यहां पांच साल रहीं। भारत में उन्होंने डांस इंडस्ट्री को करीब से देखा और कई ऑडिशन, कास्टिंग और शूटिंग्स का हिस्सा बनीं। लेकिन उनके लिए सबसे यादगार अनुभव एक टीवी कमर्शियल था, जो उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ किया।

उन्होंने कहा, ''यह एक छोटा सा रोल था; मैं सिर्फ तीन सेकंड के लिए स्क्रीन पर हूं। लेकिन उन तीन सेकंड्स में मैं शाहरुख खान के साथ टैंगो डांस कर रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि इससे बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता।''