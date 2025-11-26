Meenakshi Seshadri Dance : एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि ने शुरू की 'भरतनाट्यम की पाठशाला', कहा- यह मेरा सौभाग्य

मुंबई: अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि अब भले ही सिल्वर स्क्रीन पर कम नजर आती है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर प्रशंसकों के लिए वीडियो पोस्ट करती रहती हैं।

बुधवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वे पारंपरिक वेशभूषा में भरतनाट्यम करती दिख रही हैं और उनका नृत्य देख हर कोई कायल हो गया। वीडियो के साथ उन्होंने बहुत ही विनम्र अंदाज में लिखा, "बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि मुझे भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम सीखने का सौभाग्य मिला है। मैं एक छोटी-सी श्रृंखला शुरू कर रही हूं, जिसमें मैं भरतनाट्यम के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी।"

अभिनेत्री के नृत्य की प्रशंसक जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनके इस पोस्ट पर लाइक और कमेंट की बौछार आ गई। कमेंट सेक्शन में कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, तो कोई उनके नृत्य की तारीफ कर रही है। एक यूजर ने लिखा, "मीनाक्षी मैम, आप नृत्य इतनी परफेक्शन से करती हैं, कमाल है।" एक और यूजर ने लिखा, "आपको देखकर दामिनी फिल्म की याद आ गई।"

बता दें कि अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा में कई फिल्में की, लेकिन आज भी कई यूजर उन्हें अभिनेत्री की फिल्म दामिनी से याद करते हैं।

तमिल परिवार से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री भरतनाट्यम, कत्थक समेत चार तरह की नृत्य कला में माहिर हैं। अभिनेत्री ने 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की तरफ रुख किया। मीनाक्षी की पहली हिंदी फिल्म पेंटर बाबू थी। इसके बाद वे 'हीरो' में नजर आई थीं। अभिनेत्री ने अपने करियर में लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर-डायरेक्टर के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, और अनिल कपूर जैसे बड़े फिल्म स्टार्स उनके हीरो रहे।

मीनाक्षी को ‘दामिनी’, ‘हीरो’ और ‘घातक’, 'गंगा जमुना सरस्वती', 'शहंशाह', 'जुर्म', 'तूफान', 'घर हो तो ऐसा', 'दामिनी' और 'आदमी खिलौना' से सिनेमा में अलग पहचान मिली है। अभिनेत्री ने साउथ सिनेमा में भी अदाकारी का जलवा बिखेरा है।

--आईएएनएस