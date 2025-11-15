म्यूजिक इंडस्ट्री में शानदार काम के लिए एयर इंडिया ने अदनान सामी का जताया आभार

मुंबई, 15 नवंबर (आईएएनएस)। गायक और संगीतकार अदनान सामी को एयर इंडिया की फ्लाइट में खास सम्मान मिला। क्रू और कैप्टन ने उन्हें एक इमोशनल लेटर देकर उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और म्यूजिक इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

अदनान सामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लेटर की तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "मेरी संगीत से मिलने वाली सबसे बड़ी खुशी लोगों के दिलों में अपनी धुनों के जरिए मुस्कान लाना है। मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा और कुछ भी नहीं है और मैं इसे कभी हल्के में नहीं लूंगा। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, जो मेरे लिए हमेशा खास रहेगा और मुझे, मेरे संगीत को प्रेरित करता रहेगा।"

एयर इंडिया के क्रू और कैप्टन की ओर से दिया गया पत्र बेहद खास था। इसमें लिखा था, "डियर अदनान सामी सर, एयर इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे प्रेरणादायक आर्टिस्ट का होना सम्मान की बात है। हम म्यूजिक इंडस्ट्री में आपके शानदार योगदान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।"

अदनान सामी अपने प्रशंसकों के साथ सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं। हाल ही में पोस्ट कर उन्होंने जयपुर और बेंगलुरु में अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के बारे में जानकारी दी, जिसमें बड़ी संख्या में उन्हें चाहने वाले पहुंचे।

पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत आकर बसे अदनान सामी भारत के प्रति अक्सर अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं। उनकी पहचान खास आवाज ही नहीं बल्कि देश के प्रति प्रेम और समर्थन से भी बनी है। पहलगाम हमले का विरोध हो, आतंकवाद का विरोध हो या 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर सरकार का समर्थन, वह अक्सर भारत सरकार की सराहना करते नजर आते हैं।

उन्होंने लिफ्ट करा दे, मौला, कभी तो नजर मिलाओ समेत कई शानदार और एवरग्रीन गानों को आवाज दी है।

