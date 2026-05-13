म्यूजिक चार्ट्स पर छाने को तैयार 'लिपस्टिक', अदनान सामी ने पेश किया म्यूजिक वीडियो

मुंबई, 12 मई (आईएएनएस)। मशहूर गायक-कंपोजर अदनान सामी ने मंगलवार को नया गाना 'लिपस्टिक' रिलीज कर दिया। यह गाना अपनी पहचान को अपनाने और आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करने की प्रेरणा देता है।

गाने में राजस्थान के लोक गीत और आधुनिक क्लब बीट्स का मिश्रण किया गया है। यह गाना उन धारणाओं को मजबूती से तोड़ता है, जो महिलाओं की आजादी की रोक-टोक के लिए सदियों से चली आ रही है।

जोश से भरा यह गाना थोड़ा शरारती अंदाज भी पेश करता है। गाना इस बात पर जोर देता है कि आप जैसे हैं, खुद को वैसे ही स्वीकार करें। क्योंकि जब आप खुद को पूरी तरह अपना लेते हैं, तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया और खुद को पेश करने का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है।

गाने में 'नजर उतार ले' वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय संस्कृति में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की परंपरा है। यह लाइन गाने में अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ आकर्षण देता है, साथ ही अपनी चमक को बचाने की सहज भावना को भी मजबूत करता है।

इसके साथ ही, यह एक उतना ही मनोरंजक और देखने में शानदार म्यूजिक वीडियो भी है। यह गाना सुनने और देखने का एक पूरा अनुभव देता है, जिसे दर्शकों को अपनी ओर खींचने के लिए ही बनाया गया है।

इस गाने का म्यूजिक त्योहारों और पारंपरिक माहौल को राजस्थान की देसी झलक और हाई-एनर्जी क्लब बीट्स के साथ खूबसूरती से जोड़ता है। अदनान सामी ने गाने में अपनी आवाज देने के साथ-साथ इसे कंपोज भी किया है, जबकि इसके बोल महिमा भारद्वाज ने लिखे हैं।

गाने के बारे में अदनान सामी ने कहा, "'लिपस्टिक' की शुरुआत एक आसान और दिल को छू लेने वाले विचार से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसमें गहराई आ गई। यह गाना उस पल के बारे में है, जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी और बेहतरीन महसूस करता है और बिना झिझक उसे अपनाता है। मैं चाहता था कि यह गाना लोगों को खुशी दे, हौसला बढ़ाए और हमारी संस्कृति से जुड़ाव होने के साथ हर किसी को अपना सा लगे। मुझे 'नजर उतारने' का विचार बहुत पसंद है, क्योंकि यह नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है।"

--आईएएनएस

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