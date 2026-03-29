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Matthew Lillard Marriage Tips : जैकब इलोर्डी को ‘डिलीशियस’ कहने पर हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू लिलार्ड को सुननी पड़ी थी पत्नी से डांट

मैथ्यू लिलार्ड ने शेयर किया मैरिज सीक्रेट, पत्नी से डांट की दिलचस्प कहानी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 04:51 PM
जैकब इलोर्डी को ‘डिलीशियस’ कहने पर हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू लिलार्ड को सुननी पड़ी थी पत्नी से डांट

लॉस एंजिल्स: हॉलीवुड अभिनेता और डायरेक्टर मैथ्यू लिलार्ड ने एक मजेदार किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक बयान की वजह से उन्हें अपनी पत्नी से डांट सुननी पड़ी। साथ ही उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े कुछ अहम राज भी शेयर किए।

दरअसल, 'एवरीथिंग आइकॉनिक' पॉडकास्ट के होस्ट डैनी पेलेग्रिनो ने मैथ्यू लिलार्ड से सवाल पूछा कि साल 2026 के 'हैंडसम मैन अलाइव' के लिए आप किसे चुनेंगे। इस पर उन्होंने हॉलीवुड के युवा अभिनेता जैकब इलोर्डी का नाम लिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ''मैंने पहले जैकब को सबके सामने डिलीशियस कहा था, लेकिन मेरी पत्नी हीदर हेल्म को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि शादीशुदा इंसान को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।''

मैथ्यू लिलार्ड ने कहा कि हमारी शादी साल 2000 में हुई थी और हमारे तीन बच्चे हैं। इतने लंबे समय तक रिश्ते को मजबूत बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन हमने एक खास तरीका अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता आज भी मजबूत बना हुआ है।

उन्होंने बताया, ''हमारे रिश्ते का सबसे अहम नियम है कि हम कभी गुस्से में सोने नहीं जाते। अगर किसी बात पर बहस या झगड़ा हो भी जाए, तो हम उसे सुलझाकर ही दिन खत्म करते हैं। हम बैठकर बात करते हैं, गलती स्वीकार करते हैं और एक-दूसरे से माफी मांगते हैं।''

मैथ्यू लिलार्ड ने कहा, "अक्सर झगड़े की असली वजह कुछ और होती है, लेकिन ऊपर से वह छोटी-छोटी बातों की तरह नजर आती है। इसलिए जरूरी है कि असली कारण को समझा जाए और उसी पर काम किया जाए।"

बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बच्चों को लेकर भी एक दिलचस्प बात साझा की। उन्होंने कहा, ''मेरे बच्चे मेरे फिल्मी करियर को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं रहते। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि उनके पिता एक मशहूर अभिनेता हैं या नहीं। बच्चों के लिए सबसे जरूरी चीज है माता-पिता का प्यार, सुरक्षा और साथ।''

--आईएएनएस

 

 

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