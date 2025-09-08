मध्य प्रदेश के सीएम से मिले मीका सिंह, नशे के खिलाफ उठाए गए कदमों को सराहा

भोपाल, 8 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर सिंगर मीका सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नशीली दवाओं और शराब के खिलाफ राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की हैं। इनमें से एक में वो मीका सिंह से बात करते दिख रहे हैं। वहीं, एक अन्य तस्वीर में मीका सिंह सीएम को फूलों का गुलदस्ता देते दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा, ''आज भोपाल निवास पर प्रसिद्ध गायक मीका सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की।''

बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मीका सिंह ने मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे प्रशासन के प्रयासों की खूब सराहना की। उन्होंने यूथ को नशे और नशीली दवाओं की गिरफ्त से निकालने और उन्हें फिर से समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के मुद्दे पर भी बात की।

इससे पहले मीका सिंह ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए लोगों की भी सराहना की थी। उनका एनजीओ डिवाइन फाउंडेशन लगातार पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है। वो अब तक 1 लाख से अधिक पीड़ितों की मदद कर चुके हैं। उनका लक्ष्य 10 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाना है।

मीका सिंह ने इसके बारे में पोस्ट करते हुए लिखा, “हम अब तक दान देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। हमें और भी सपोर्ट की जरूरत है। मुश्किल की इस घड़ी में आप जितना हो सके, उतना मदद करें। वाहेगुरु मेहर करे।”

बता दें कि पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। वहां के जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसने 1,400 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है और वहां लाखों लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं।

राज्य भर में बचाव अभियान जारी है। बाढ़ ने पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, होशियारपुर, मोगा, संगरूर, बरनाला, पटियाला और मोहाली जिलों में काफी नुकसान पहुंचाया है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम