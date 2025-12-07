मनोरंजन

माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने ने घर पर रखी शानदार डिनर पार्टी, सुभाष घई ने शेयर की झलकियां

Dec 07, 2025, 05:08 PM

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। हाल ही में माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने ने अपने घर पर डिनर पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। रविवार को निर्देशक सुभाष घई ने इस आयोजन की झलकियां शेयर की।

निर्देशक सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की, जिसमें वे अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, डॉ. श्रीराम नेने और बाकी लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। सभी मुस्कुराते और बेहद खुश दिख रहे हैं।

निर्देशक ने पोस्ट में लिखा, "कल शाम श्रीराम और माधुरी दीक्षित ने अपने घर पर डिनर पार्टी रखी थी, जो कि बहुत शानदार और खास थी। वहां मेरी मुलाकात अलग-अलग क्षेत्रों के पुराने दोस्तों से हुई, जिनमें हर्ष गोयनका, मिस्टर और मिसेज निष्ठा देसाई और कई अन्य सम्मानित मेहमान थे। मेरी बेटी मेघना घोष पुरी को माधुरी के घर की सजावट भी बहुत पसंद आई। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। हमेशा खुश रहें।"

सुभाष घई का यह पोस्ट प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

घई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। उनके द्वारा बनाई गई फिल्में इस बात का उदाहरण हैं, जिसने न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि, बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया।

सुभाष घई ने करियर की शुरुआत 1976 की फिल्म 'कालीचरण' से की थी। आज वह एक सफल फिल्म निर्माता और व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल संस्थान के अध्यक्ष हैं। हाल ही में निर्देशक के व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल संस्थान के कॉलेज के छात्रों ने एक शॉर्ट फिल्म 'रॉकेटशिप' बनाई है, जिसमें अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर मुख्य भूमिका में हैं।

इसके अलावा, फिल्म में उर्वी गर्ग, शाइना सरकार और राहुल चौधरी अहम किरदार में नजर आए। फिल्म का लेखन और निर्देशन अर्जुन मेनन ने किया है, जबकि हरमनराय सिंह सहगल इसके निर्माता हैं। सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा भागवत पुरोहित ने संभाला है। इसका संगीत अजमत खान ने तैयार किया है।

