मद्रास हाईकोर्ट ने ‘गुड बैड अग्ली’ में इलैयाराजा के गानों के इस्तेमाल पर लगाई अस्थाई रोक

Sep 08, 2025, 06:39 PM

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता अजित कुमार की फिल्म 'गुड बैड अग्ली' कुछ समय पहले रिलीज हुई थी। इसके गानों को लेकर विवाद हुआ था। सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म में संगीतकार इलैयाराजा के गानों को फिल्म में दिखाने पर अस्थाई रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार ने इस साल की शुरुआत में इलैयाराजा द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अपनी याचिका में संगीतकार ने आरोप लगाया था कि फिल्म में उनके गाने "ओथा रुबायुम थारेन" (नट्टुपुरा पट्टू, 1996), "इलमाई इधो इधो" (सकलकला वल्लवन, 1982), और "एन जोड़ी मंजा कुरुवी" (विक्रम, 1986) का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना किया गया।

इतना ही नहीं, इसके लिए उन्हें कोई रॉयल्टी भी नहीं दी गई। अपनी याचिका में इलैयाराजा ने फिल्म से तीनों गाने हटाने, 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और निर्माताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी। यही नहीं, उन्होंने फिल्म की कमाई का भी पूरा ब्यौरा देने की डिमांड की थी।

उच्च न्यायालय ने पाया कि संगीतकार के कानूनी नोटिस का प्रोडक्शन हाउस ने जो जवाब दिया था, वह बेबुनियाद और असंतोषजनक था। प्रोडक्शन हाउस ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने इन गानों के इस्तेमाल के लिए अनुमति ली थी, लेकिन यह अनुमति किससे ली गई, इसका जवाब वे सही से नहीं दे पाए।

इसे देखते हुए न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार ने फैसला सुनाया कि इलैयाराजा अगले आदेश तक अस्थायी निषेधाज्ञा के हकदार हैं। मामले की अगली सुनवाई तक मूवी में उनके गानों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसका मतलब यह भी है कि फिल्म को ओटीटी या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर बिना एडिट किए दिखाया नहीं जा सकेगा। अब देखना है कि फिल्म निर्माता अब क्या कदम उठाते हैं, वो उन्हें रॉयल्टी देते हैं या फिर कुछ और रास्ता अपनाते हैं।

फिल्म की बात करें तो इसमें अजित कुमार, त्रिशा, सुनील, प्रभु, अर्जुन दास और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार हैं। इसे अधिक रविचंद्रन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म 'गुड बैड अग्ली' इसी साल 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

