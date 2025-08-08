मनोरंजन

मथुरा में अध्यात्म में लीन हुए गुरमीत और देबिना, प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद

Aug 08, 2025, 12:15 PM

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता गुरमीत चौधरी और देबिना बोनर्जी, दोनों हाल ही में परिवार संग छुट्टियां मनाने मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने वृंदावन के आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लिया।

इस कपल ने मंदिरों के दर्शन से लेकर आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात भी की। गुरमीत और देबिना की यह यात्रा आशीर्वाद, भक्ति और खास पलों से भरी रही।

दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस आध्यात्मिक यात्रा की कुछ झलकियां साझा कर पोस्ट में लिखा, "मथुरा ने हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया! यह यात्रा हमारे लिए बहुत शानदार रही—वृंदावन होम टावर्स में ठहरने से लेकर 'हरे राम हरे कृष्ण' की मधुर धुनें सुनने तक, सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण और प्रेम से भरा हुआ था। हमें खुशी है कि हमारे छोटे बच्चे मंदिरों को देख सके और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर पाए। हमें प्रेमानंद महाराज जी से मिलने का भी अवसर मिला, जिनकी बातें हमारे दिल को छू गईं। इस सुंदर जीवन के लिए दिल से आभारी हूं। धन्यवाद, मथुरा!"

तस्वीरों में गुरमीत और देबिना अपने बच्चों के साथ मंदिरों के अंदर आशीर्वाद लेते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह भगवान कृष्ण की मूर्ति को झूला झुला रहे हैं और एक गाय को चारा खिला रहे हैं। एक क्लिप में प्रेमानंद महाराज जी गुरमीत को शांति और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जपने की सलाह देते नजर आए।

फिलहाल गुरमीत और देबिना रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं। इससे पहले गुरमीत और देबिना ने आईएएनएस से बातचीत की थी। जिसमें अभिनेता से इस शो को करने की वजह पूछी गई। अभिनेता ने कहा, "यह सब मजे के लिए किया और ये असल जिंदगी की बहसों से बचने का एक तरीका भी था।"

गुरमीत ने कहा, "मेरे लिए तो बड़ी वजह देबिना है। हम दोनों हमेशा शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, और ये एक अच्छा मौका है कि हम 24 घंटे एक-दूसरे के साथ रहेंगे। अभिनेता ने मजाकिया अंदाज में कहा, फिर चाहे लड़ाई क्यों न हो जाए, और अगर लड़ाई कैमरे के सामने हो जाए, तो घर पर झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि सच बताऊं तो मेरे अंदर घर पर देबिना से बहस करने की हिम्मत नहीं है।"

'पति पत्नी और पंगा' शो की मेजबानी एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी कर रहे हैं। यह शो 2 अगस्त को कलर्स टीवी पर शुरू हुआ।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

