मदालसा शर्मा ने 'द बंगाल फाइल्स' में काम कर जताई खुशी, विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी के साथ शेयर की तस्वीरें

Sep 13, 2025, 02:50 AM

मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री मदालसा शर्मा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को लेकर चर्चा में हैं। मदालसा ने शुक्रवार को मशहूर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और अभिनेत्री पल्लवी जोशी के साथ काम करने के अपने अनुभव को खास बताते हुए सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है।

मदालसा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की, जिनके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "इस शानदार फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। विवेक अग्निहोत्री जैसे महान निर्देशक के साथ काम करना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। साथ ही, प्रतिभाशाली पल्लवी जोशी के साथ स्क्रीन शेयर करना भी मेरे लिए बेहद खास रहा।"

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ‘द बंगाल फाइल्स' पसंद आ रही है। मेरी छोटी-सी भूमिका के लिए आपने जो प्यार और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूं।"

तस्वीरों में मदालसा कभी विवेक और पल्लवी के साथ मुस्कुराती दिख रही हैं, तो कभी फिल्म के सीन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। कुछ तस्वीरें शूटिंग के दौरान की हैं, जो खूबसूरत लोकेशन्स को दर्शाती हैं।

विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में मदालसा के साथ मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और सिमरत कौर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा सास्वता चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, राजेश खेरा, पुनीत इस्सर, प्रियांशु चटर्जी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, सौरव दास और मोहन कपूर भी अहम रोल में हैं। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

बता दें, मिथुन चक्रवर्ती मदालसा के ससुर हैं। यह पहली फिल्म हैं, जब मदालसा ने मिथुन के साथ स्क्रीन साझा की है।

फिल्म की कहानी 1946 में हुए कलकत्ता दंगे पर आधारित है, जिसे 'डायरेक्ट एक्शन डे' के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया था। फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है।

