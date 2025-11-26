मैथिली ठाकुर ने वीडियो पोस्ट कर दी राम-सीता विवाह पंचमी की शुभकामनाएं

मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई गई। इस अवसर पर लोकप्रिय गायिका और बिहार में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं दी।

मैथिली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह 'तुम उठो सिया श्रृंगार करो' पर परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, "राम सीता विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।"

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से श्रीराम और माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ता है और घर में सुख-शांति आती है। खासकर जिन स्त्रियों को विवाह में देरी हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो, उनके लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है।

माना जाता है कि राम-सीता के विवाह का स्मरण करने मात्र से भी घर में सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है।

वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में विवाह पंचमी की महिमा का वर्णन है। नवविवाहित जोड़े इस दिन विशेष पूजा करते हैं। कई जगहों पर भव्य शोभायात्राएं निकाली जाती हैं और राम-सीता विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है।

मैथिली ठाकुर की बात करें तो उन्होंने अपनी गायिकी से देशभर में लोकप्रियता हासिल की है, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर खुद संगीतकार हैं, जिस वजह से उनकी दिलचस्पी संगीत को लेकर हमेशा से ही रही है। वहीं, उनके दो भाई ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर भी उनके साथ संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं।

2024 में बिहार सरकार ने मैथिली ठाकुर को राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का ब्रांड एंबेसडर बनाया था। इससे पहले उन्हें संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी मिल चुका है, जो किसी भी युवा कलाकार के लिए बेहद सम्मान की बात है।

