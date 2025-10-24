मनोरंजन

मैथिली ठाकुर के छठ गीत पर काजल राघवानी ने कहा, 'मां ने खेतों से दुलार भेजा है'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 24, 2025, 05:53 AM

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। छठ पर्व जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, बेहतरीन गीत रिलीज हो रहे हैं। इसी बीच मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर ने भक्ति गीत 'छठ की महिमा' रिलीज किया। भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने गुरुवार को वीडियो पोस्ट कर गीत की तारीफ की।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मैथिली के गायन की तारीफ की। साथ ही, गीत में मैथिली द्वारा वर्णित छठ मां की महिमा का भी वर्णन किया।

उन्होंने कहा, "जब छठ की धुन कानों में पड़ती है, तो मन अपने आप गांव की ओर खिंचा चला जाता है। ऐसा लगता है छठ मां ने खेतों से दुलार भेजा है। दीपक की लौ गांव की याद दिलाती है। कोसी भरना जीवन दर्शन है। ठेकुआ और फल कहते हैं, जीवन में मिठास ही मायने रखती है।"

उन्होंने कोसी भरने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। अभिनेत्री ने बताया कि कोसी प्रकृति के सम्मान करने के लिए भरी जाती है। यह एक तरह का सामूहिकता का प्रतीक होता है। वहीं, ठेकुआ और फल कहते हैं कि जीवन में कड़वाहट नहीं, मिठास मायने रखती है। भले ही छठ व्रत में भरी जाने वाली कोसी अपने आप में जीवन दर्शन है, लेकिन दीपक और धूप हम सबके परिवार को महकाए रखते हैं।

काजल ने कैप्शन में लिखा, "छठ मेरे लिए सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि इमोशन है। इस बार मैथिली ठाकुर की आवाज में छठ की कहानी, लोक कथा, संगीत और परंपरा की मिठास एक साथ है।"

उन्होंने आगे लिखा, "'छठ की महिमा' गीत में मैथिली ने अपनी मधुर और मनमोहक आवाज से छठ पूजा की महत्ता को जीवंत किया है।"

गीत में बोल और संगीत दीपक ठाकुर के हैं। जबकि प्रोडक्शन स्नेयर स्टूडियो ने किया है। गीत में छठ पूजा की पौराणिक कथाएं, भक्ति भाव, और बिहार-झारखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।

इस गीत में मैथिली ने अपनी मधुर आवाज से छठ मइया की महिमा, लोक कथाओं और परंपराओं को इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि सुनते ही मन भावविभोर हो जाता है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...