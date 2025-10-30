मैथिली ठाकुर की बहुमत से जीत के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं : पद्मश्री गायक अनूप जलोटा

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव में अलिनगर सीट पर सभी की नजरें हैं। यहां पर एक तरफ आरजेडी के नेता विनोद मिश्रा हैं और दूसरी तरफ अपना पहला चुनाव लड़ रहीं गायिका मैथिली ठाकुर। एक तरफ विनोद मिश्रा का अनुभव है, तो दूसरी तरफ मैथिली की लोकप्रियता।

पद्मश्री से सम्मानित गायक अनूप जलोटा ने मैथिली ठाकुर को बहुमत से जीतने की कामना की है और उन्हें अपनी शुभकामनाएं एक वीडियो के जरिए दी हैं।

आईएएनएस को दिए एक इस खास वीडियो संदेश में अनूप जलोटा ने कहा, “मुझे बहुत खुशी है कि संगीत जगत से बहुत मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर को इस बार भाजपा ने टिकट दिया है। मैथिली के संगीत ने लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है। उनका लोक संगीत लोगों के हृदय तक पहुंचा है। मैं मैथिली को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैथिली भारी वोटों से विजयी हों और देश व बिहार की जनता की सेवा करें। वह संगीत के साथ-साथ जनसेवा करते हुए लोगों के दिलों पर राज करें। मेरी तरफ से मैथिली को एक बार फिर से शुभकामनाएं।”

कुछ समय पहले ही मैथिली ठाकुर को बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। तभी से यह कहा जाने लगा था कि वह आगामी विधानसभा चुनावों में खड़ी हो सकती हैं और ऐसा हुआ भी।

मैथिली अपने विधानसभा क्षेत्र में जमकर प्रचार कर रही हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग 'मैथिली गो बैक' के नारे लगा रहे थे, जांच में पाया गया कि यह पुराना वीडियो है। उनके समर्थकों का कहना है कि मैथिली की छवि खराब करने के लिए यह पुराना वीडियो वायरल किया गया था। उनके समर्थक कह रहे हैं कि बिहार की जनता मैथिली को बहुमत से जिताएगी।

मैथिली ठाकुर एक मशहूर लोक गायिका हैं। 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी में जन्मीं मैथिली के पिता रमेश ठाकुर एक म्यूजिक टीचर हैं। उन्होंने कई भाषाओं में लोकगीत गाए हैं। मैथिली ठाकुर के भक्ति गीत बहुत लोकप्रिय हैं। पिछले साल हुए नेशनल क्रिएटर अवॉर्ड में उन्हें भी पीएम मोदी के हाथों सम्मानित किया गया था। इस दौरान मैथिली ठाकुर ने उनके साथ सेल्फी लेते हुए वीडियो भी शेयर किया था।

