मीठा खाने की क्रेविंग? समीरा रेड्डी ने शेयर की हेल्दी ओट्स कुकीज की रेसिपी

मुंबई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने बीच में कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से ब्रेक लिया था। हालांकि, वे अब फिल्म चिमनी से फिर वापसी कर रही हैं। अभिनेत्री अपने अभिनय के साथ फिटनेस और हेल्दी डाइट पर काफी ध्यान देती हैं और अपने प्रशंसकों को भी उसे अपनाने की सलाह देती हैं।

वे सोशल मीडिया पर अक्सर फिटनेस और हेल्दी रेसिपी के वीडियो शेयर करती रहती हैं। शनिवार को भी अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हेल्दी ओट्स कुकीज की रेसिपी बताई है।

इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि आप बिना किसी गिल्ट के हेल्दी कुकीज खा सकते हैं। अभिनेत्री ने इसके बनाने की विधि कैप्शन में दी है। उन्होंने लिखा, "जब भी मीठा खाने का मन करे या कुछ हेल्दी खाना चाहें, तो ये कुकीज आपकी क्रेविंग भी पूरी करेंगी और सेहत का भी ध्यान रखेंगी।"

उन्होंने विधि बताते हुए लिखा, "इसको बनाने के लिए 100 ग्राम मैश किया हुआ केला, 45 ग्राम ओट्स, थोड़ा-सा कटे हुए खजूर और चॉकलेट चिप्स को आपस में मिला लें। आप चाहें तो 30 ग्राम प्रोटीन पाउडर भी मिला सकते हैं ताकि कुकीज और ज्यादा हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर बन जाएं। एक बाउल में सारी सामग्री डालकर अच्छी तरह मिला लें। एक बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर लगा लें और मिश्रण को 6–8 छोटे गोल हिस्सों में रखें। हाथ से हल्का सा दबाकर कुकी का आकार दे दें। अब इसे बनाने के लिए 180° पर ओवन में रख दें। 15–20 मिनट तक बेक करें, जब तक कुकीज सुनहरी और अच्छी तरह पक न जाएं।"

ये कुकीज सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इनके सेवन से फाइबर, विटामिन (बी6, सी), और मिनरल्स (पोटेशियम, मैग्नीशियम) मिलते हैं, जो पाचन, हृदय स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए फायदेमंद हैं। ये वजन घटाने में मदद कर सकती हैं क्योंकि ये लंबे समय तक पेट को भरा रखती हैं। साथ ही, ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और मधुमेह रोगियों के लिए भी अच्छा विकल्प हैं।

