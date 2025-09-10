मनोरंजन

माथे की बिंदी से लेकर नथ तक, राजस्थानी राजपूताना पोशाक में नजर आईं दीपिका चिखलिया

Sep 10, 2025, 12:07 PM

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो पोस्ट किया। दीपिका का यह पोस्ट उनके फैंस के लिए एक खास तोहफा है, जिसमें उन्होंने अपनी पारंपरिक झलक दिखाई है।

उन्होंने इस वीडियो को कई तस्वीरों के साथ तैयार किया है, जहां वे एक ही लुक में अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं। उनके इस पोस्ट की लोग काफी सराहना कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं।

इस वीडियो में दीपिका चिखलिया नीले रंग की पारंपरिक राजस्थानी राजपूताना पोशाक में नजर आ रही हैं। वह सुनहरी कढ़ाई वाली ओढ़नी में बेहद आकर्षक लग रही हैं, जिसमें जरी का काम है। उनका मेकअप और गहनों का चयन भी पारंपरिक भारतीय रूप को बखूबी दर्शाता है।

उन्होंने गले में हैवी नेकलेस, हाथों में चूड़ियां और कड़े, माथे पर लाल बिंदी और नाक में नथ पहनी हुई है, जो उनकी शाही और रॉयल छवि को निखारता है।

अलग-अलग तस्वीरों में उनका हंसता-मुस्कुराता चेहरा उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। वीडियो में उनका लुक फैंस को पुराने दौर की याद दिलाता है, खासकर जब वे रामायण के किरदार 'सीता' के रूप में जानी जाती थीं।

इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर दीपिका ने जगजीत सिंह की गजल 'रुख से पर्दा' का इस्तेमाल किया है, जो इसे और भी खास बना देता है। जगजीत सिंह को गजलों का सम्राट कहा जाता है। उनकी गजल का इस्तेमाल इस वीडियो में भावनात्मक रंग भर रहा है।

बता दें कि इससे पहले भी दीपिका ने राजस्थानी लुक में अपना एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में वह मांग टीका, चूड़ियां (पोची), और पारंपरिक गहनों से सजी नजर आई थीं।

इस वीडियो के बैकग्राउंड में उन्होंने 'सैयां ले गयी जिया' गाना जोड़ा था, जो साल 1969 में आई फिल्म 'एक फूल दो माली' का है। इस गाने को गायिका आशा भोसले ने गाया और म्यूजिक डायरेक्ट रवि ने किया था। गाने में अभिनेत्री साधना शिवदासानी के साथ संजय खान और बलराज साहनी भी हैं।

