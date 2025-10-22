'मातृत्व के नए अध्याय के लिए आपको ढेर सारा प्यार', परिणीति के लिए रकुल प्रीत सिंह का खास बर्थडे पोस्ट

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने बुधवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बेहद खास पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी करीबी दोस्त परिणीति चोपड़ा को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने लोगों का खासा ध्यान खींचा।

रकुल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर परिणीति की एक प्यारी फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, परिणीति। मुझे यकीन है कि यह साल आपके लिए कुछ खास है। जब आप मातृत्व के इस खूबसूरत नए अध्याय में प्रवेश कर रही हैं, तो आपको ढेर सारा प्यार और खुशी की शुभकामनाएं।'

इस खास मौके पर परिणीति के भाई, शिवांग चोपड़ा ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर परिणीति के साथ बिताए खास पलों की तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'हाल ही में मां बनी उस दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं! लव यू दीदी। परिणीति चोपड़ा।'

पोस्ट में शेयर की गई पहली तस्वीर में, परिणिति और शिवांग एक क्रिकेट स्टेडियम में मुस्कुराते हुए सेल्फी के लिए पोज देते दिख रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो में परिणीति को भाई के कान में कुछ कहते हुए दिखाया गया है।

अगर परिणीति चोपड़ा के जीवन की बात करें, तो उनका जन्म 22 अक्टूबर 1988 को हरियाणा के अंबाला में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन जल्दी ही उनकी असली पहचान फिल्मों में आई।

उन्होंने 2011 में फिल्म 'लेडीज वर्सेस रिकी बहल' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, जो उनके लिए सफलता की शुरुआत साबित हुई। इसमें उन्होंने दिल्ली की अमीर और बिगड़ैल लड़की डिंपल चड्ढा की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर, स्क्रीन, आईफा और प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू के कई पुरस्कार मिले।

इसके बाद उन्होंने 2012 में हबीब फैजल की एक्शन-रोमांटिक ड्रामा 'इश्कज़ादे' में मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्होंने जिद्दी लड़की जोया का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विशेष उल्लेख और कई प्रमुख पुरस्कारों के लिए नामांकन मिला। इसके अलावा, उन्होंने 'शुद्ध देसी रोमांस', 'हंसी तो फंसी', 'दावत-ए-इश्क' और 'किल दिल' जैसी फिल्मों में काम किया।

2015 से 2020 तक का दौर परिणीति के करियर में उतार-चढ़ाव वाला रहा। इस दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों से दूरी बनाई और छोटे-छोटे किरदार निभाए। 2017 में वह आयुष्मान खुराना के साथ 'मेरी प्यारी बिंदू' और रोहित शेट्टी की ब्लॉकबस्टर 'गोलमाल अगेन' में नजर आईं। 2018 में 'नमस्ते इंग्लैंड', 2019 में 'केसरी' और 'जबरिया जोड़ी' रिलीज हुई।

2021 में परिणीति ने 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' से वापसी की, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इसमें उनके अभिनय की प्रशंसा हुई, हालांकि फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने 'संदीप और पिंकी फरार', 'साइना', 'कोड नेम: तिरंगा', 'ऊंचाई', 'मिशन रानीगंज', और 'अमर सिंह चमकीला' में दमदार भूमिका निभाई।

