‘मटका किंग’ सीजन 2 में और भी शानदार होगा मेरा किरदार: विनीत कुमार सिंह

मुंबई, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। वेब सीरीज ‘मटका किंग’ में विजय वर्मा के साथ काम कर रहे अभिनेता विनीत कुमार सिंह ने सीरीज के दूसरे सीजन को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि सीजन 2 में उनके किरदार ‘दारब अहमद वडकर’ का रोल और भी बड़ा और महत्वपूर्ण होगा।

विनीत कुमार सिंह ने बताया, “मटका किंग मेरे लिए बहुत खास है। हमने इसकी शूटिंग साल 2025 में की थी। सीजन 1 में मेरा किरदार एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में है, लेकिन जब सीजन 2 आएगा तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ सामने आएगा। अभी के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा।”

उन्होंने आगे कहा, “अभी तो बस सीजन 1 का आनंद लीजिए। मैं हमेशा से नागराज मंजुले और सिद्धार्थ रॉय कपूर सर के साथ काम करना चाहता था। रॉय कपूर फिल्म्स के साथ जुड़ना मेरे लिए खास था। यहीं से मेरी यह यात्रा शुरू हुई है। सीजन 2 में और भी बहुत कुछ होने वाला है।”

विनीत कुमार सिंह के इस बयान ने ‘मटका किंग’ के दर्शकों में सीजन 2 को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है। सीरीज के पहले सीजन में उनका रोल छोटा था, लेकिन दूसरे सीजन में उनका किरदार कहानी में ज्यादा गहराई के साथ नजर आएगा।‘मटका किंग’ में मुख्य भूमिका निभा रहे विजय वर्मा ने भी हाल ही में शो की शूटिंग के दौरान इस्तेमाल हुई पुरानी (विंटेज) कारों के बारे में बात की थी।

उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान रेस कोर्स के सीन में कई शानदार पुरानी कारें थीं। इन कारों को देखकर वे काफी प्रभावित हुए और उनकी तस्वीरें भी खींचीं। विजय वर्मा ने बताया, “रेस कोर्स के बहुत सारे सीन थे। वहां कुछ बहुत ही शानदार पुरानी कारें थीं। मैंने उनके मालिक से पूछा कि मैं इन्हें कहां देख सकता हूं। ये कारें लगभग 100 साल पुरानी हैं। उनके पुर्जे ढूंढना, जर्मनी या अन्य जगहों से मंगवाना वे इन कारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं।”

‘मटका किंग’ की कहानी मटका सट्टेबाजी की दुनिया पर आधारित है। सीरीज में विजय वर्मा मुख्य किरदार निभा रहे हैं, जबकि विनीत कुमार सिंह भी छोटे लेकिन महत्वपूर्ण किरदार में हैं।

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