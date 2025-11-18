Ruhi Singh Interview : 'स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी 'मस्ती 4', रुही सिंह ने बताया आखिर क्यों कही फिल्म के लिए हां

मुंबई: बॉलीवुड की दुनिया में कुछ फिल्में मनोरंजन के साथ-साथ हंसी और मस्ती का भरपूर अनुभव कराती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है 'मस्ती 4', जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर अभिनेत्री रुही सिंह ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपने अनुभव और विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि फिल्म में हर तरह के दर्शक का ध्यान रखा गया है और यह फिल्म देखने वालों के लिए एक हल्का-फुल्का मनोरंजन और स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी।

रुही सिंह ने आईएएनएस से कहा कि हर फिल्म का अपना अलग मजा होता है और 'मस्ती 4' उसी की एक बेहतरीन मिसाल है। फिल्म में हंसी का पूरा खजाना है और अगर कोई अपने दिनभर के तनाव से छुटकारा पाना चाहता है तो यह फिल्म उनके लिए परफेक्ट है।

रुही ने कहा कि इस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा सोचने-समझने की जरूरत नहीं है, बस थिएटर जाएं और दिल खोलकर हंसें।

उन्होंने आगे बताया कि मस्ती फ्रेंचाइजी हमेशा अपने खास दर्शक वर्ग के लिए बनती आई है और हर फिल्म का अपना अलग अंदाज और स्वाद होता है। 'मस्ती 4' इसी शैली को आगे बढ़ा रही है और इसमें दर्शक बिना किसी तनाव या चिंता के फिल्म देख सकते हैं।

रुही ने आफताब शिवदसानी के साथ अपनी जोड़ी के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "आफताब बेहद मिलनसार इंसान हैं। उनका स्वभाव बहुत नरम और शालीन है और वह दिल से बहुत अच्छे हैं। मेरे परिवार और दोस्त आफताब के फैन हैं। उनके साथ स्क्रीन पर काम करना एक शानदार अनुभव रहा और इस मौके को पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूं।"

इसके अलावा रुही ने फिल्म के अन्य कलाकारों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि रितेश देशमुख शानदार हैं। विवेक ओबेरॉय की उपस्थिति हमेशा यादगार रहती है और अरशद वारसी लंबे समय से मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं। सेट पर उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतने प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ काम करना अद्भुत अनुभव था।

आईएएनएस ने जब रुही से पूछा कि उन्होंने 'मस्ती 4' में काम करने का फैसला किन कारणों से लिया तो उन्होंने कहा, ''इसका सबसे बड़ा कारण फिल्म का बड़ा फ्रेंचाइजी होना और सिनेमाघरों में रिलीज होना है। मैंने पहले कई ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन वहां दर्शक वर्ग की संख्या फिल्म के मुकाबले कम थी। इस फिल्म को लाखों लोग थिएटर में देखने आएंगे। इसके अलावा फिल्म में पहले से ही स्थापित और लोकप्रिय कलाकार हैं, जिससे यह प्रोजेक्ट और भी आकर्षक हो गया। इस वजह से मैंने तुरंत इस फिल्म को करने के लिए हां कह दी।''

'मस्ती 4' 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी।