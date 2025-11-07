मनोरंजन

Masti 4 Song Release : शरारत से भरपूर 'मस्ती 4' का नया गाना 'पकड़-पकड़' रिलीज

'मस्ती 4' का गाना ‘पकड़-पकड़’ रिलीज, रितेश-विवेक-आफताब की तिकड़ी ने मचाई धूम
Nov 07, 2025, 03:34 PM
शरारत से भरपूर 'मस्ती 4' का नया गाना 'पकड़-पकड़' रिलीज

मुंबई: फिल्म 'मस्ती 4' का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी है। फिल्म का पहला गाना 'पकड़-पकड़' आखिरकार रिलीज हो गया है। जब से फिल्म के ट्रेलर में इस गाने की झलक दिखाई गई थी, तभी से लोग इस गाने को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

'मस्ती' फ्रेंचाइजी अपने मजेदार और शरारती अंदाज के लिए जानी जाती है और 'पकड़-पकड़' उसी पहचान को लेकर आया है।

गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और फिल्म के ट्रायो रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की मस्ती और उनके कॉमिक अंदाज की तारीफें शुरू हो गईं।

उनका गाने में शरारती और मस्ती भरा डांस सभी दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस गाने की शूटिंग बड़े पैमाने पर की गई है। इस गाने को दानिश साबरी ने गाया है। फैंस गाने को काफी पसंद कर रहे हैं।

फिल्म 'मस्ती 4' के ट्रेलर को भी हाल ही में रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म के पूरे मूड की झलक देखने को मिली। ट्रेलर में रितेश, विवेक और आफताब की शरारत, डायलॉग्स और हंसी-मजाक की भरमार है। इसमें तुषार कपूर और अरशद वारसी ने भी फिल्म में अपनी भूमिकाओं से हंसी का तड़का लगाया।

'मस्ती 4' को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की शूटिंग यूके और मुंबई में हुई है। फिल्म में श्रेया शर्मा, रुही सिंह, और एलनाज नोरोजी बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी। वहीं, शाद रंधावा और निशांत मलकानी भी अहम रोल में दिखाई देंगे।

बता दें कि 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया मुख्य भूमिका में थे।

इसके बाद 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' रिलीज हुई। इसमें रितेश, विवेक और आफताब के अलावा, सोनाली कुलकर्णी, मंजरी फडनिस, करिश्मा तन्ना, मरियम जकारिया, ब्रूना अब्दुल्ला, कायनात अरोड़ा और सुरेश मेनन नजर आए थे। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' 2019 में रिलीज हुई थी। इसमें एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला लीड रोल में थीं।

अब 'मस्ती 4' 21 नवंबर को रिलीज होने जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

Riteish DeshmukhPakad Pakad SongVivek OberoiBollywood ComedyAftab Shivdasanientertainment newsMasti 4

