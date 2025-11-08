मनोरंजन

मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम के सुपरहिट गाने 'अजनबी' के 6 साल पूरे

Nov 08, 2025, 05:31 PM
मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम के अजनबी गाने को 6 साल पूरे हो गए हैं। शनिवार को भुवन ने सोशल मीडिया के जरिए गाने को याद किया।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर करके लिखा, "साल थोड़े और बीत गए और अजनबी आज भी दिल से सीधा बजता है।"

भुवन की पोस्ट ने फैंस को यादों में फिर से डुबो दिया। उन्होंने पोस्ट में लाइक्स और कमेंट्स किए। एक यूजर ने लिखा, "क्या 6 साल पूरे हो गए?" दूसरे यूजर ने लिखा, "हर बार सुनता हूं, हर बार नया लगता है।"

एक यूजर ने लिखा, "ये मेरे मनपसंद गानों में से एक है।"

यह गाना 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुआ था और कुछ घंटों के बाद ही भारत के आइट्यून्स चार्ट पर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था। यह भुवन का छठा गाना भी था। इसका लेखन, गायन और संगीत भुवन ने खुद दिया था।

भुवन बाम मशहूर यूट्यूबर और एक्टर दोनों हैं, जिनके वीडियो रिलीज होते ही छा जाते हैं। लेकिन, यहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। भुवन शुरुआत में फेसबुक पर वीडियो बनाया करते थे। इसके बाद उन्होंने साल 2015 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जिसमें भुवन कई किरदार निभाते हैं।

आने वाले दिनों में भुवन को प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द रेवोल्यूशनरीज' में भी देखा जाएगा, जो साल 2026 में रिलीज होगी। इसमें रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा, गुरफतेह पीरजादा और जेसन शाह जैसे सितारे भी नजर आएंगे। भुवन अन्य प्रोजेक्ट में भी नजर आएंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

