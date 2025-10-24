मशहूर सिंगर किंग ने अपनी सफलता का सीक्रेट किया शेयर

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर गायक-गीतकार किंग 'मान मेरी जान', 'तू जाना ना पिया', और 'तू आके देख ले' जैसे हिट गानों के लिए जाने जाते हैं। वह इन दिनों म्यूजिक रियलिटी शो 'आई-पॉपस्टार' में एक मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने आईएएनएस को दिए खास इंटरव्यू में अपनी सफलता के पीछे की स्टोरी शेयर की। किंग ने आईएएनएस से कहा, "जब आपको अपने व्यक्तित्व से दस गुना बड़ी जगहों में जाने का मौका मिलता है, तो आपको सीखने को मिलता है। मेरे जैसा व्यक्ति इससे सीखता है। जब किसी कमरे में लोग आपसे बड़े होते हैं, तो आपका मन अवचेतन रूप से उनके साथ तालमेल बिठाने या उनके बराबर होने की कोशिश करने लगता है। मैं हमेशा यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं इसे ऐसे ही रखूं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता जहां कुछ फायदा न हो। जहां मैं सबसे बड़ा हूं, वहां विकास रुकेगा। मैं मुझसे बेहतर लोगों के बीच जाना चाहता हूं, सीखने के लिए। यहीं इंसान बढ़ता है।"

इससे पहले किंग ने अपनी एलबम 'शायद कोई ना सुने' रिलीज की थी और कहा था कि वह सिर्फ प्लेलिस्ट भरने या चार्ट पर टॉप करने वाला कुछ नहीं बनाना चाहते थे।

एल्बम के बारे में अपने विचार लोगों के साथ शेयर करते हुए किंग ने पहले कहा था, "'शायद कोई ना सुने' के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहता था जो सिर्फ प्लेलिस्ट भरने या चार्ट पर टॉप करने वाला हो, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो तब भी आपके साथ रहे जब कोई आसपास न हो।"

गायक-गीतकार ने कहा कि ये गीत उनके विचार हैं जो उनके मन में लंबे समय से थे, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा। उन्होंने कहा, "ये कोई तराशे विचार या शब्द नहीं थे। मैंने इसे 'शायद कोई ना सुने' नाम दिया क्योंकि मुझे पता था कि शायद कोई इसे नहीं सुनेगा, और यह ठीक है। मैंने इसे उन पलों के लिए बनाया है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं, भले ही दुनिया सुन न रही हो। अगर इन गीतों को सुनकर एक भी व्यक्ति थोड़ा कम अकेला महसूस करता है, तो मेरे लिए यही काफी है।"

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम