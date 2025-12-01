मशहूर गायिका स्वाति मिश्रा ने म्यूजिक प्रोड्यूसर मोहित से रचाई शादी

मुंबई, 30 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर गायिका स्वाति मिश्रा ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड म्यूजिक प्रोड्यूसर मोहित से शादी कर ली। गायिका ने रविवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में दोनों के खास दिन की झलक साफ दिखाई दे रही है, जिसमें स्वाति और मोहित एक दूसरे में खोए नजर आ रहे हैं। लाल रंग के जोड़े में गायिका बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

इस बीच उनके दूल्हे मोहित ने क्लासिक ऑफ-व्हाइट शेरवानी में अपनी दुल्हन के खूबसूरत लुक से खुद को मैच किया। एक तस्वीर में कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में वे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये पल शादी की खूबसूरती को उजागर करते हैं। तस्वीरें पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "आज से अनंत तक का साथ।"

उनके दोस्त और इंडस्ट्री के साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री काजल राघवानी ने कमेंट किया, "आप दोनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।" इंफ्लूएंसर पूरव झा ने कमेंट में लिखा, "बहुत-बहुत बधाई।" सुरभि शर्मा ने कमेंट में लिखा, "बधाई हो।"

स्वाति और मोहित की शादी में अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी शिरकत की थी। अक्षरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "वेडिंग वाइब्स, तुम दोनों को बहुत सारा प्यार। वाकई में शादी संपन्न की।"

बता दें कि स्वाति मिश्रा की शादी उनके दोस्त और लोकप्रिय गाने 'राम आयेंगे' और 'तोहरे में बसे राजा' के म्यूजिक प्रोड्यूसर मोहित से हुई है। दोनों ने साथ में कुछ गानों में काम किया है, जिससे दोनों की दोस्ती वक्त के साथ गहरी हुई और अब यह रिश्ता जीवनभर के बंधन में बंध गया है।

स्वाति ने गायिका, कलाकार और रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में अपना करियर स्थापित किया। वह 'राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी' जैसे भजन गाकर बहुत मशहूर हुईं और उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है।

