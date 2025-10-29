मशहूर अभिनेता परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' का दमदार प्रोमो रिलीज

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेता परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' अपनी स्टोरी लाइन को लेकर चर्चा का विषय बन रही है। मंगलवार को फिल्म का एक और डायलॉग प्रोमो रिलीज कर दिया गया।

तुषार अमरीश गोयल द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'द ताज स्टोरी' अपने नए अपडेट के साथ दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बन रही है। मंगलवार को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का प्रोमो रिलीज कर दिया, जिसमें परेश रावल का दमदार कोर्टरूम मोनोलॉग देखने को मिल रहा है।

उन्होंने प्रोमो रिलीज कर कैप्शन में लिखा, "हमारी किताबें हमें इतिहास का सिर्फ एक ही चेहरा क्यों दिखाती हैं? अब सवाल पूछने का समय आ गया है।"

वहीं, रिलीज किए गए प्रोमो में कोर्टरूम में अभिनेता परेश रावल ऐसा जबरदस्त डायलॉग बोलते हैं, जो न सिर्फ कोर्टरूम बल्कि इतिहास के पन्नों को भी झकझोर कर रख देता है।

प्रोमो में अभिनेता परेश रावल पूछते हैं, "आखिरकार भारत के इतिहास के ही कुछ अध्याय में ही राजा और उनके राजवंश की ही क्यों प्रशंसा होती है? जबकि बाकी गौरवशाली कहानियां बस हमारे सामने कहानी बनकर रह गई हैं, जिससे लोग आज भी अनजान हैं।"

तुषार अमरीश गोयल द्वारा निर्देशित फिल्म 'द ताज स्टोरी' में परेश रावल के साथ जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नामित दास जैसे दमदार कलाकारों की टोली नजर आएगी। यह फिल्म सिर्फ एक पीरियड ड्रामा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक फिल्म है, जो सिनेमा के जरिए ऐतिहासिक बहस को पेश करेगी।

फिल्म दर्शकों को इतिहास, आजादी और सच्चाई के नए अर्थ समझने के लिए प्रेरित करेगी। यह फिल्म न केवल मनोरंजन देगी, बल्कि गंभीर सवालों को भी सामने लाएगी। फिल्म 31 अक्टूबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम