मास्टर शेफ इंडिया में लगेगा तीन 'आर' का तड़का, शेफ कुणाल कपूर ने खोले शो से जुड़े राज

मुंबई, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। टीवी का पॉपुलर कुकिंग शो 'मास्टरशेफ इंडिया' एक बार फिर नए अंदाज के साथ दस्तक देने के लिए तैयार है। शो 5 जनवरी 2026 से सोनी टीवी चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रात को 9 बजे टेलिकास्ट किया जाएगा।

अब शो की थीम और शो की खास बातों को लेकर शेफ कुणाल कपूर और कमीडियन व टीवी होस्ट परितोष त्रिपाठी ने मीडिया से खुलकर बात की है।

मीडिया से बात करते हुए शेफ कुणाल कपूर ने शो के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार हम हमारे देसी खाने को आगे बढ़ाने की पहल कर रहे हैं, लेकिन अंदाज बिल्कुल नया होगा। शो की थीम 'भारत का गौरव' रखी गई है, जो पाक-कला की संस्कृति को आगे लेकर आएगी। इस बार शो में तीन 'आर' फैक्टर को जोड़ा गया है, मतलब 'रस, रसोई और रिश्ते।' ये तीनों चीजें ही हर डिश की जान होने वाली हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि प्रतिभागियों के लिए प्रतियोगिता पहले के मुकाबले आसान रखी गई है, लेकिन समय की सुई और कम समय में प्रतिभागियों को अपना हुनर दिखाना होगा।

टीवी होस्ट परितोष त्रिपाठी भी शो को होस्ट करने के लिए तैयार हैं। वे मास्टर शेफ का सीजन पहली बार होस्ट कर रहे हैं और वे शो से ज्यादा किसी और चीज के लिए एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि शो की होस्टिंग से ज्यादा किसी के आने की खुशी से ज्यादा उत्साहित हूं...वे आने वाली हैं। दरअसल, शो में शिल्पा शेट्टी भी देसी तड़का लगाने के लिए आने वाली हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ ही एपिसोड के लिए हो सकती हैं।

ये शो इसलिए भी खास है क्योंकि सालों बाद कुणाल कपूर शो में वापसी कर रहे हैं। कुछ सीजन को रणवीर बरार और विकास खन्ना की जोड़ी ने होस्ट किया था, लेकिन इस बार सीजन 9 में इन तीनों जजों की तिकड़ी धमाल मचाने वाली है।

बता दें कि 'मास्टरशेफ इंडिया' का प्रोमो भी रिलीज हो चुका है। प्रोमो में भारत के पारंपरिक खाने को पहचान दिलाने की बात हो रही है। शो की टैगलाइन है "जब देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो देश का स्वाद पीछे क्यों?" यह अगले 5 जनवरी से टेलीकास्ट होगा, लेकिन अभी तक शो के प्रतिभागियों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस