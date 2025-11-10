मास्टर राजू ने दिवंगत असरानी को किया याद, शेयर की फिल्म 'उलझन' के दिनों की तस्वीर

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता गोवर्धन असरानी का हाल ही में निधन हुआ था। सोमवार को अभिनेता मास्टर राजू ने इंस्टाग्राम के जरिए उन्हें याद किया।

असरानी ने 20 अक्टूबर को 84 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। उन्हें याद करते हुए अभिनेता मास्टर राजू ने इंस्टाग्राम पर उनके साथ फिल्म उलझन से जुड़ी पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "स्वर्गीय असरानी जी के साथ फिल्म 'उलझन' (1975) की एक और यादगार तस्वीर।"

1975 की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'उलझन' एक पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके बाद एक हत्या की जांच होती है।

रघुनाथ झालानी के निर्देशन में बनी फिल्म में अशोक कुमार, संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में इसके अलावा, फरीदा जलाल, असरानी, अरुणा ईरानी और रंजीत अहम किरदार में नजर आए थे।

यह 1959 की मर्डर मिस्ट्री फिल्म 'कंगन' का रीमेक है, जिसमें अशोक कुमार और निरूपा रॉय ने काम किया था। 'उलझन' में कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है, खासकर कातिल की पहचान को लेकर एक नया मोड़ जोड़ा गया था।

अभिनेता गोवर्धन असरानी ने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं। उन्होंने 'शोले', 'चुपके चुपके', 'गोलमाल', 'अभिमान' और 'बावर्ची' जैसी फिल्मों में उनकी यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। इसी के साथ ही, उन्होंने टीवी में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया है।

बात करें अभिनेता मास्टर राजू की, तो उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने करियर की शुरुआत बाल-कलाकार के रूप में ही की थी। साथ ही अपने करियर में अभिनेता ने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना, अनिल कपूर, धर्मेंद्र और जया बच्चन जैसे स्टार्स के साथ काम किया है।

अभिनेता राजू ने सपोर्टिंग रोल्स से दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने परिचय, किताब, दाग, चितचोर और बावर्ची जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में दी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस