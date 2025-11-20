'मिसेज देशपांडे' से माधुरी दीक्षित का पहला लुक रिलीज, खौफनाक दिखे एक्सप्रेशन

मुंबई, 19 नवंबर (आईएएनएस)। 'धक-धक गर्ल' अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अब फैंस को 'साइको किलर' बनकर डराने के लिए तैयार हैं। माधुरी दीक्षित की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 'मिसेज देशपांडे' की पहली झलक सामने आई है। वीडियो टीजर में माधुरी के दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं।

20 सेकेंड के टीजर में सस्पेंस म्यूजिक के साथ माधुरी शीशे के सामने बैठकर संवर रही है, लेकिन तभी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वे सीधा कैदी के रूप में सामने आती हैं। टीजर जियो प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और यह जियो प्लस हॉटस्टार की ही रियल सीरीज है।

खास बात है कि 'मिसेज देशपांडे' में माधुरी साइको किलर की भूमिका में दिखेंगी। यह रोल माधुरी के लिए बहुत चैलेंजिग रहा होगा क्योंकि अब तक फिल्मों में उन्हें रोमांटिक और कॉमेडी रोल करते हुए देखा गया है। हालांकि, उनकी साल 2022 में आई ओटीटी डेब्यू सीरीज 'द फेम गेम' में उनकी भूमिका थोड़ी निगेटिव थी, लेकिन इस बार वे इस किरदार के जरिए सबकों दिलों पर छाप छोड़ने वाली हैं। इस सीरीज का निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'मिसेज देशपांडे' की कहानी एक फ्रांसीसी सीरीज से प्रेरित है, जिसमें पुलिस साइको किलर्स को पकड़ने के लिए दूसरे साइको किलर को हायर करती है, जिससे वे उनकी मानसिकता को समझ कर उन्हें पकड़ सकें। माना जा रहा है कि इस सीरीज में भी माधुरी ऐसी ही साइको किलर बनी हैं, जो अपनी मानसिकता के बलबूते पर पुलिस की मदद करती हैं।

इससे पहले माधुरी दीक्षित ने बुधवार सुबह ही अपनी सीरीज को लेकर जानकारी दी थी और डरावने अंदाज में कुछ पंक्तियां लिखी थीं। उन्होंने लिखा था, "अरे रे रे ये क्या हो गया, कोई बच गया, मार डाला, मार डाला और मार डाला।" पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने एक खून से सना खंजर भी पोस्ट किया था। सुबह से ही फैंस अंदाजा लगा रहे थे कि कुछ तो नया आने वाला है।

