मिस वर्ल्ड बनने से पहले ऐश्वर्या राय को मिला था 'राजा हिंदुस्तानी' का ऑफर, एक फिल्म ने बदल दी थी किस्मत

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड और दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सभी के दिलों पर राज करने वालीं ऐश्वर्या राय बच्चन आज भी लोगों की फेवरेट हैं। उनका नाम जब भी जुबां पर आता है, लोग उनके ग्लैमर, स्मार्टनेस और सादगी की तारीफ करने लगते हैं।

ऐश्वर्या ने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है, वह किसी सपने से कम नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं जीततीं, तो उनकी पहली फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' होती, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाया और उनकी पहली फिल्म 'प्यार हो गया' बनी। यह कहानी उनके करियर की अनोखी यात्रा की शुरुआत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है।

ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिवार में बीता, लेकिन बचपन से ही उनमें पढ़ाई और कला के प्रति गहरी रुचि थी। ऐश्वर्या को साइंस और जूलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी और वह डॉक्टर बनना चाहती थीं। बाद में उनके रास्ते बदल गए और उन्होंने मुंबई में आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और यह उनका पहला बड़ा कदम था, जिसने उन्हें ग्लैमर की ओर खींचा।

ऐश्वर्या ने नौवीं क्लास में ही कैमलिन कंपनी के लिए मॉडलिंग शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने पेप्सी, फ्रूटी और कई बड़े विज्ञापनों में काम किया। इन विज्ञापनों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई और लोग उनके चेहरे को पहचानने लगे। मॉडलिंग में काम करते हुए ही उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया में कदम रखा। साल 1994 में उन्होंने मिस इंडिया की उपविजेता बनने के बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह जीत उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई।

ऐश्वर्या के करियर की शुरुआत फिल्मी दुनिया में थोड़ी अलग हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि अगर वह मिस वर्ल्ड नहीं बनतीं, तो उनकी पहली फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' होती। लेकिन उन्होंने इस खिताब की वजह से अपने करियर की दिशा बदल दी और उनकी पहली फिल्म 1997 में आई 'प्यार हो गया'। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई और दर्शकों ने उनकी अदाकारी की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने लगातार काम किया और फिल्मों में अपनी जगह बनाई।

उनकी कुछ यादगार फिल्मों में 'हम दिल दे चुके सनम', 'खाकी', 'देवदास', 'धूम 2', 'मोहब्बतें', 'जोधा अकबर', 'ताल' और 'गुरु' शामिल हैं। ऐश्वर्या ने केवल बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, जिनमें 'द पिंक पैंथर 2', 'प्रोवोक्ड', 'मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज' और 'ब्राइड एंड प्रिज्यूडिस' जैसी फिल्में शामिल हैं।

ऐश्वर्या राय को उनके शानदार अभिनय और ग्लैमर के लिए कई पुरस्कार भी मिले। उन्होंने फिल्मफेयर, स्क्रीन अवॉर्ड्स और राष्ट्रीय पुरस्कारों की कई श्रेणियों में नाम कमाया। साल 2003 में वह कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनीं। इसके अलावा उन्हें 2009 में 'पद्मश्री' और 2012 में फ्रांस का 'ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स' सम्मान भी मिला।

--आईएएनएस

पीके/एएस