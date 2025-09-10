मनोरंजन

मेरठ और कानपुर के लिए अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला रवाना, 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर करेंगे लॉन्च

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 10, 2025, 12:07 PM

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म का ट्रेलर मेरठ और कानपुर में लॉन्च होगा। इसके लिए अक्षय, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के साथ मेरठ और कानपुर के लिए रवाना हो गए हैं।

इसकी जानकारी खुद अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अपने को-स्टार अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के साथ एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में अक्षय और अरशद, सौरभ शुक्ला के सिर पर प्यार से किस करते हुए दिख रहे हैं, जबकि सौरभ शुक्ला मुस्कुराते हुए आंखें बंद किए बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तीनों की फोटो ना सिर्फ मस्ती से भरी है, बल्कि इनकी आपसी बॉन्डिंग को भी साफ तौर पर दिखाती है।

तस्वीर के बैकग्राउंड में एक हवाई जहाज खड़ा नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि ये फोटो उड़ान भरने से ठीक पहले ली गई है। अक्षय कुमार ने इस तस्वीर के जरिए अपने फैंस को बताया कि वे कानपुर और मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं।

अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ दर्शकों के सामने फिल्म की पहली झलक को पेश करेंगे। ट्रेलर करीब तीन से चार मिनट का होगा। ट्रेलर लॉन्च के बाद तीनों पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे।

फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद वारसी वकील के किरदार में नजर आएंगे। वहीं, सौरभ शुक्ला इस बार भी अपने पुराने अंदाज में एक मजेदार और सख्त न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म 'जॉली एलएलबी' सीरीज का तीसरा भाग है।

'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी। इसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला थे। इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए। इनके अलावा हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए। अब इसका तीसरा पार्ट 19 सितंबर को रिलीज होगा। इसमें अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर अहम किरदार में होंगे।

फिल्म की कहानी को सुभाष कपूर ने लिखा है, साथ ही फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। वहीं, प्रोड्यूसर आलोक जैन और अजित अंधेरे हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...