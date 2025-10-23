मनोरंजन

'मिर्जापुर-2' को 5 साल पूरे, रसिका दुग्गल ने अपने किरदार को किया याद

Oct 23, 2025, 04:48 PM

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। अपराध, सत्ता और पारिवारिक जटिलताओं पर आधारित क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर-2' के रिलीज को पांच साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने अपने किरदार बीना त्रिपाठी को याद किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपने किरदार बीना त्रिपाठी का क्लिप पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "बस बीना वाली बातें... 'मिर्जापुर-2' को 5 साल पूरे।"

अमेजन प्राइम वीडियो की ब्लॉकबस्टर सीरीज 'मिर्जापुर' का पहला सीजन साल 2018 में रिलीज हुआ था, जिसमें रसिका दुग्गल के साथ पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता शेखर गौर, अमित स्याल, अंजुम शर्मा, शीबा चड्ढा और राजेश तैलंग जैसे कलाकार नजर आए थे। रिलीज के बाद सीरीज ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। जबकि, साल 2020 में रिलीज हुई सीरीज में विजय वर्मा, प्रियांशु पेन्‍युली और ईशा तलवार भी नजर आई थीं।

अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने सीरीज में बीना त्रिपाठी, कालीन भैया की पत्नी, का किरदार निभाया था। अभिनेत्री की परफॉर्मेंस ने दर्शकों का ध्यान खींचा था। उनका किरदार न सिर्फ सत्ता के खेल में सक्रिय रहा, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी भी निभाता नजर आया।

वहीं, सीरीज का तीसरा सीजन 8 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ था। इस सीरीज में पुराने कलाकार नजर आए थे, लेकिन इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर, ईशा तलवार, विजय वर्मा और अंजुम शर्मा अहम हिस्सा थे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें जितेंद्र कुमार का कैमियो रोल था।

'मिर्जापुर' ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक नया मानदंड स्थापित किया।

अभिनेत्री रासिका दुग्गल ने अभिनय करियर की शुरुआत भले ही साल 2007 में फिल्म 'अनवर' से की हो, लेकिन उन्हें पहचान 'मिर्जापुर' में बीना त्रिपाठी के किरदार से मिली थी। हालांकि, अभिनेत्री ने 'मंटो' और 'दिल्ली क्राइम' जैसी कई फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

