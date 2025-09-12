मनोरंजन

'मिराई' फिल्म रिव्यू: दमदार कहानी, शानदार वीएफएक्स और तेजा सज्जा की प्रतिभा ने 'मिराई' को बनाया विजेता

Sep 12, 2025, 01:59 AM

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। फिल्म: मिराई सितारे: **** (4 स्टार), निर्देशक: कार्तिक गट्टमनेनी, कलाकार: तेजा सज्जा, मनोज मांचू, रितिका नायक, श्रेया सरन, जयराम और जगपति बाबू, रन टाइम: 169 मिनट, कहां देखें: थिएटर, रिलीज दिनांक: 12 सितंबर 2025

'मिराई' पौराणिक कथाओं को समकालीन कथा के साथ मिलाने का एक भव्य सिनेमाई प्रयास है, जो दो अलग-अलग समयरेखाओं में घटित होता है। कहानी सम्राट अशोक से शुरू होती है, एक ऐसा शासक जो अपनी सैन्य विजयों के बावजूद, अपराधबोध और पश्चाताप से दबा हुआ है। मुक्ति की खोज में, वह नौ पवित्र ग्रंथों की रचना करता है, जिनमें से प्रत्येक में अपार शक्ति और ज्ञान निहित है। सदियों से, ये ग्रंथ सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब महाबीर लामा (मनोज मांचू), अपनी ही बुरी इच्छाओं से प्रेरित, उन सभी पर कब्जा करके ईश्वर जैसा दर्जा पाने की कोशिश करता है।

हर मजबूत खलनायक को एक योग्य नायक की जरूरत होती है, और यहीं वेधा (तेजा सज्जा) की भूमिका आती है। जहां लामा के इरादे और पृष्ठभूमि उसकी प्रभुत्व की लालसा को स्पष्ट करती है, वहीं वेधा संतुलन का प्रतीक है, मानवता का रक्षक। कहानी सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई के इस संघर्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वेधा के व्यक्तिगत सफर की भी पड़ताल करती है। उसकी मां अंबिका (श्रेया सरन) ने उसे बचपन में ही क्यों छोड़ दिया था? विभा (रितिका नायक) उसे एक रक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए कैसे मनाती है? ये भावनात्मक उप-कथानक अन्यथा एक्शन-प्रधान कहानी में गहराई जोड़ते हैं।

मिराई को सटीकता से गढ़ा गया है। पटकथा सुचारु रूप से गतिमान है, जो पौराणिक कथाओं, एक्शन और भावनात्मक नाटक के मिश्रण से दर्शकों को बांधे रखती है। बैकग्राउंड स्कोर विशेष उल्लेख के योग्य है, यह ताजा, प्रभावशाली है, और महत्वपूर्ण दृश्यों को उभारता है, जो फिल्म को सामान्य एक्शन-फंतासी फिल्मों से अलग करता है। शुरुआती हिस्सों में अन्य फिल्मों के संवादों के चंचल संदर्भों के रूप में एक चतुर जोड़ आता है, जो उत्सुक दर्शकों के लिए मनोरंजन का एक स्तर जोड़ता है।

वीएफएक्स का काम, हालांकि काफी हद तक सराहनीय है, कभी-कभी गुणवत्ता में कमी आती है, लेकिन यह कभी भी इतना विचलित नहीं करता कि सिनेमाई अनुभव से ध्यान भंग हो। निर्देशक कार्तिक को कहानी कहने के साथ तमाशा बुनने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं।

अभिनय एक और आकर्षण है। तेजा सज्जा ने आत्मविश्वास से फिल्म को संभाला है, दर्शकों को वेधा की यात्रा में बांधे रखा है। मनोज मांचू, महाबीर लामा के रूप में अपनी महत्वाकांक्षी भूमिका में हमेशा अपेक्षित तीव्रता नहीं दिखा पाते, जिससे खलनायक थोड़ा कमजोर लगता है। रितिका नायक अपने आकर्षण और सादगी से चमकती हैं, जबकि श्रेया सरन अपने किरदार में भावनात्मक ईमानदारी लाती हैं। जयराम और जगपति बाबू अपनी सहायक भूमिकाओं में गंभीरता जोड़ते हैं, और बाकी कलाकारों ने भी दमदार अभिनय किया है।

अंत में, मिराई प्राचीन किंवदंतियों और पौराणिक विषयों को आज के दर्शकों तक एक आकर्षक और प्रासंगिक तरीके से पहुंचाने के अपने उद्देश्य में सफल होती है। अपनी मजबूत तकनीकी निष्पादन, आकर्षक पटकथा और दमदार अभिनय के साथ, फिल्म को पांच में से चार स्टार मिलते हैं। और एक सलाह, थिएटर से जल्दी बाहर न निकलें। पोस्ट-क्रेडिट दृश्य एक बड़ा आश्चर्य छुपाता है जो आगे आने वाली कहानी के लिए मंच तैयार करता है।

