‘मेरी तुलसी’ कहकर एकता कपूर ने स्मृति ईरानी पर लुटाया प्यार, दो दशक पुरानी दोस्ती की दिखाई झलक

मुंबई, 5 जून (आईएएनएस) अभिनेत्री-राजनेता स्मृति ईरानी और टेलीविजन की महारानी एकता कपूर ने एक बार फिर अपने प्रशंसकों को दो दशकों से अधिक पुरानी अपनी अटूट दोस्ती की झलक दिखाई है।

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एकता कपूर ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्मृति द्वारा साझा की गई एक पोस्ट को रीशेयर किया, जिसमें स्मृति ने एकता को उनके नए व्यवसाय के लिए शुभकामनाएं दीं।

स्मृति के प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए एकता ने कहा कि स्मृति का साथ उनके लिए गर्व की बात है।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एकता ने लिखा, "मेरी तुलसी, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत गर्व की बात है।" साथ में उन्होंने दिल वाले इमोजी भी लगाए।

स्मृति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आप हमेशा से ही चमकती रही हैं, एकता कपूर और आज आपने दूसरों को भी अपनी चमक बिखेरने का मौका दिया... एक और सफलता के लिए बधाई।"

एकता ने स्मृति को मशहूर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में उनके किरदार के नाम से संबोधित किया।इस शो की बात करें तो इसका निर्माण बालाजी टेलीफिल्म्स ने किया था और इसका प्रीमियर 2000 में हुआ था।

यह शो हिंदी टेलीविजन के सबसे सफल धारावाहिकों में से एक बन गया, जिसमें स्मृति द्वारा निभाए गए तुलसी विरानी के किरदार को भारतीय टेलीविजन के सबसे प्रिय किरदारों में से एक माना गया।

पिछले कुछ वर्षों में स्मृति और एकता ने सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाली पोस्ट के माध्यम से एक-दूसरे के प्रति प्रशंसा और सम्मान व्यक्त किया है।

एकता के 50वें जन्मदिन पर स्मृति ने भारतीय टेलीविजन में निर्माता के योगदान और उनकी दशकों पुरानी दोस्ती का जश्न मनाते हुए एक भावुक नोट लिखा था, लेकिन खबरों के अनुसार, इन दोनों के बीच हमेशा से इतने अच्छे संबंध नहीं थे।

2000 के दशक के मध्य में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सुनहरे दौर में रचनात्मक मतभेदों के कारण स्मृति ने कुछ समय के लिए शो छोड़ दिया था। उस दौरान, अभिनेत्री गौतमी कपूर को तुलसी विरानी की भूमिका निभाने के लिए लाया गया था।

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ शो जुलाई 2000 में पहले सीजन के रिलीज होने के 25 साल बाद अगस्त 2025 में इसका दूसरा सीजन शुरू हुआ। स्मृति ईरानी तुलसी का किरदार निभा रही हैं और अमर उपाध्याय एक बार फिर मिहिर की भूमिका में नजर आ रहे हैं।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी