मेरी नानी ने 'इडली कढ़ाई' में पहली बार की है एक्टिंग : धनुष

Dainik Hawk
Sep 19, 2025, 01:41 AM
चेन्नई, 18 सितंबर (आईएएनएस)। निर्देशक-अभिनेता धनुष की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म धनुष के लिए बहुत ही खास है। एक्टर धनुष ने बताया कि फिल्म में उनकी नानी ने पहली बार एक्टिंग की है।

‘इडली कढ़ाई’ के ऑडियो लॉन्च के मौके पर धनुष ने अपनी नानी और फिल्म के अपने पर्सनल टच के बारे में बात की। इस दौरान धनुष ने बताया कि यह मेरे लिए एक निजी फिल्म है। मेरी नानी ने इस फिल्म के एक सीन में काम किया है। फिल्म क्या संदेश दर्शकों को देने वाली है, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बात की।

धनुष ने कहा, "आपकी पहचान क्या है? अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री और अच्छी नौकरी आपको समाज में एक अच्छा मुकाम दिलाएगी। हालांकि, हमारी पहचान हमारे पूर्वजों से जुड़ी है। हमारे पिता, दादा, परदादा और पूर्वजों ने जो जीवन जिया, वह ऐसे ही नहीं व्यर्थ जाना चाहिए। यह आने वाली पीढ़ियों के मन में एक याद के रूप में बनी रहनी चाहिए। हमारे पूर्वज और हमारी धरती के देवता को हमें नहीं भूलना चाहिए। कृपया अपने परिवार के साथ जाएं और अपने पूर्वजों के मंदिरों में प्रार्थना करें। यह सब बहुत मायने रखता है और हमें यह महत्वपूर्ण बातें नहीं भूलनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "जैसे एक पक्षी भोजन की तलाश में जाता है और अपने घोंसले में वापस लौट आता है, वैसे ही हमें भी चाहे हम आजीविका की तलाश में किसी भी दिशा में जाएं, यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कैसे आए और हमने कैसा जीवन जिया। 'इडली कढ़ाई' यही बात कहती है।"

फिल्म की बात करें तो यह 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धनुष ने आकाश भास्करन और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई देंगी। इस फिल्म को धनुष ने ही डायरेक्ट किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म में अभिनेत्री शालिनी पांडे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इस फिल्म में सत्यराज, पार्थिबन, प्रकाश राज, समुथिरकानी, और राज किरण भी हैं। जीवी प्रकाश कुमार इस फिल्म में संगीत दे रहे हैं।

--आईएएनएस

