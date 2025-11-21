मेरा मकसद वैजयंतीमाला से बेहतर बनना नहीं, एक्ट्रेस हेलेन ने क्यों कही ये बात?

मुंबई, 21 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की एक बेहद मशहूर अभिनेत्री और डांसर हेलेन ने अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। हेलेन ने उस दौर में 'कैबरे क्वीन' का खिताब हासिल किया, जब डांस के जरिए पहचान बनाना आसान नहीं था।

आज भी जब उनके करियर और उनके सफर की बात होती है, तो उनके समर्पण को याद किया जाता है। इसी समर्पण को उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी बेहद सादगी से समझाया था।

प्रसार भारती के साथ एक इंटरव्यू में हेलेन ने बताया कि लोग उनकी तुलना अक्सर वैजयंतीमाला से करते थे, लेकिन उनके लिए यह कभी तनाव या दबाव का कारण नहीं बना। उन्होंने कभी किसी से बेहतर बनने का लक्ष्य रखा ही नहीं था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वह अपने हर प्रदर्शन में जितना अच्छा कर सकती हैं, उतना अच्छा करें।

हेलेन ने कहा था, ''तुलना करना दर्शकों और इंडस्ट्री का काम है, लेकिन कलाकार का काम है अपनी कला को पूरी निष्ठा के साथ निभाना है।''

इंटरव्यू में हेलेन ने बताया कि जब वह डांस करती थीं, तो उस पल में बिल्कुल खो जाती थीं। उन्हें कैमरा दिखाई नहीं देता था, न पर्दे के पीछे खड़ी टीम की हलचल महसूस होती थी। जैसे ही संगीत शुरू होता था, वह पूरे दिल से उस धुन में खो जाती थीं।

हेलेन का मानना था कि जब कोई कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, तब उसके कदम, उसके भाव और उसकी अभिव्यक्ति सबसे सच्ची दिखाई देती है।

हेलेन ने इंडस्ट्री में चलने वाली प्रतिस्पर्धा पर भी विचार साझा किए थे। उन्होंने कहा कि उनका कभी लक्ष्य नहीं था कि वह वैजयंतीमाला से बेहतर डांस करें या उन्हें पीछे छोड़ दें।

उन्होंने कहा, ''मैं दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर करने के लिए डांस करती थी। मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपनी कला के साथ ईमानदार रहूं और अपनी अलग पहचान बनाए रखूं। अगर मैं वैजयंतीमाला जितनी अच्छी न भी हूं, तो भी अपने स्तर पर अच्छा करने की कोशिश करती हूं, और मेरे लिए यही काफी था।''

