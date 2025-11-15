'मेरे लिए वह ऐसे इंसान थे, जो कभी 'ना' नहीं कहते थे', पिता के निधन पर भावुक हुई छवि मित्तल

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी अभिनेत्री छवि मित्तल ने अपने पिता के निधन की खबर साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता उनके जीवन में मार्गदर्शक थे। वह उनके सबसे बड़े सहायक और प्रेरणा स्रोत भी थे।

छवि ने पोस्ट में बताया, ''मेरे पिता एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू किया और इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आविष्कार भी किया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। दुनिया के लिए वह एक गोल्ड मेडलिस्ट और सफल उद्योगपति थे, लेकिन मेरे लिए वह हमेशा एक ऐसे इंसान थे, जो हर सवाल का जवाब जानते थे और कभी मुझे 'ना' नहीं कहते थे।''

अभिनेत्री ने बताया कि उनके पिता ने करियर के फैसले, मुंबई आने की योजना और शादी के चुनाव में हमेशा उनका समर्थन किया। उनमें बुद्धिमानी, गुण और कई शारीरिक विशेषताएं उनके पिता से ही आई हैं।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, ''पिता ने मेरा पूरा समर्थन किया, चाहे वो मेरा करियर चुनने का फैसला हो, या मुंबई जाने का मेरा फैसला, या मेरे लिए दूल्हे का चुनाव। उन्होंने हमेशा मेरा पूरा साथ दिया। मुझे अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी खूबियां और यहां तक कि अपनी विशेषताएं भी उनसे मिली हैं।''

पोस्ट के अंत में छवि ने लिखा, ''दुनिया के लिए वह कई भूमिकाओं में थे, लेकिन मेरे लिए वह हमेशा मेरे पापा रहेंगे। मैं आपको हमेशा याद करुंगी। आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें।''

छवि की बात करें तो उन्हें 'तुम्हारी दिशा', 'ट्विंकल ब्यूटी पार्लर', 'विरासत', 'कृष्ण दासी', 'बंदिनी', 'नागिन', 'शशशश...कोई है', 'अदालत', और 'लाल इश्क' जैसे टीवी सीरियल्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 'एक विवाह... ऐसा भी' और 'पल पल दिल के साथ' जैसी फिल्मों में काम किया।

उन्होंने टीवी डायरेक्टर मोहित हुसैन से 29 अप्रैल 2005 को शादी की थी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम