'मेरी गर्ल गैंग साथ होती है तो कोई भी पल बोरिंग नहीं होता', वीडियो पोस्ट कर बोलीं शबाना आजमी

Dec 04, 2025, 03:32 AM

मुंबई, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी जीवन को पूरी तरह जीने और हर पल का आनंद लेने में विश्वास रखती हैं। वह सिर्फ अपने करियर में ही नहीं, बल्कि निजी जीवन में भी खुशियों और प्यार को महत्व देती हैं। जीवन को लेकर उनका यह नजरिया उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और उनके दोस्तों के साथ बिताए गए पलों में साफ दिखाई देता है।

शबाना का मानना है कि दोस्तों के साथ समय बिताना और उनकी मौजूदगी में हर पल को खास बनाना ही असली खुशी है।

बुधवार को शबाना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनकी 'गर्ल गैंग' पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में शबाना खुद नहीं थीं, लेकिन उनकी दोस्त दिव्या दत्ता, विद्या बालन, संध्या मृदुल, तन्वी आजमी और शहाना गोस्वामी हर पल का लुत्फ उठाती हुई दिखाई दीं।

वीडियो के कैप्शन में शबाना ने लिखा, ''जब मेरी गर्ल गैंग साथ होती है तो कोई भी पल बोरिंग नहीं होता। बेशक मैं इस वीडियो में नहीं हूं, लेकिन मैं इस गैंग का हिस्सा हूं। मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद।''

इस साल दीपावली पर शबाना ने एक खास पार्टी रखी थी, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा, विद्या बालन, दीया मिर्जा, ऋचा चड्ढा, अली फजल, शहाना गोस्वामी, दिव्या दत्ता, और तन्निष्ठा चटर्जी जैसे कलाकारों ने शिरकत की थी।

शबाना के पति और प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर भी इस पार्टी में मौजूद थे। शबाना ने इन यादगार पलों की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, जिन्होंने फैंस का ध्यान खींचा।

शबाना ने इस पार्टी को लेकर लिखा, ''यह 'ढेर सारा प्यार' ग्रुप का खुशियों भरा संगम है। उर्मिला मातोंडकर और संध्या मृदुल, हमने तुम्हें मिस किया।''

दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी की बात करें, तो उनके पिता कैफी आजमी मशहूर शायर और गीतकार थे और मां शौकत आजमी थिएटर की जानी-मानी कलाकार थीं। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने सीनियर फारूख शेख के साथ एक हिंदी थिएटर ग्रुप बनाया और कई प्रतियोगिताएं जीतीं।

बाद में एफटीआईआई में पढ़ाई के दौरान उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन लोकप्रियता उन्हें श्याम बेनेगल की फिल्म 'अंकुर' से हासिल हुई। इस फिल्म ने शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा की सफल अभिनेत्रियों की सूची में खड़ा कर दिया।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

