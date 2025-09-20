मेरे फोन में है एक खलीफा : कार्तिक आर्यन का 'बुर्ज खलीफा' के साथ दिखा कूल अंदाज

मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी फैंस के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहते हैं। उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीर पोस्ट की है।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह बुर्ज खलिफा के पास खड़े नजर आ रहे हैं। कार्तिक ने कैप्शन में लिखा, "मेरे फोन में एक खलीफा है।"

तस्वीर में कार्तिक बुर्ज खलीफा को कैप्चर करते दिख रहे हैं। कैजुअल टी-शर्ट और दाढ़ी वाले कूल लुक में वह आकर्षक लग रहे हैं।

कार्तिक के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी 2025 में अभी तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। 2024 में उनकी फिल्म 'भूल भुलैया-3' रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, और विजय राज जैसे स्टार्स शामिल थे। वहीं, इस साल प्रशंसक उनकी नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभिनेता जल्द ही अभिनेत्री अनन्या पांडे के साथ अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में रोमांस करते नजर आएंगे।

फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस बात की जानकारी खुद कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी थी।

उन्होंने एक जहाज पर लेटे हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "और एक महीने से ज्यादा लंबे और धमाकेदार क्रोएशियाई शेड्यूल का रैप-अप 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'। "

इस फिल्म में कार्तिक और अनन्या के अलावा, नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स अहम भूमिकाओं में होंगे। फिल्म को करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और किशोर अरोड़ा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' अगले साल 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।

अनन्या और कार्तिक दूसरी बार एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वे 2019 में 'पति पत्नी और वो' में नजर आए थे, जिसे मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया था।

