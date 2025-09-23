मनोरंजन

Mansoor Ali Khan Pataudi : मंसूर अली खान की पुण्यतिथि पर सोहा और सबा ने श्रद्धांजलि अर्पित की

Sep 23, 2025, 02:13 AM
मुंबई: पटौदी रियासत के 9वें नंबर के नवाब और दिग्गज क्रिकेटर मंसूर अली खान की सोमवार को पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके बच्चों ने उन्हें याद किया।

अभिनय और फैशन की दुनिया में नाम कमाने वाली उनकी बेटियां सोहा अली खान और सबा अली खान ने इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर भावुक संदेश दिए।

अभिनेत्री सोहा अली खान ने तस्वीरें और वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आज और हमेशा मेरे अब्बा (पिता)।"

पहली तस्वीर में सोहा मंसूर अली खान की तस्वीर के पास बैठी नजर आ रही हैं। बाकी तस्वीरों में मंसूर अली खान की कुछ पुरानी झलकियां शामिल हैं।

सोहा की बड़ी बहन और सबा अली खान ने भी इंस्टाग्राम पर पटौदी के 9वें नवाब की तस्वीर पोस्ट कर उन्हें याद किया।

सबा ने तस्वीरों के साथ परिवार के हालिया प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, "मेरे अब्बा, आप हमेशा मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। आज आपको याद कर रही हूं... यकीन नहीं होता कि कितने साल बीत गए। मुझे आज भी आपकी मौजूदगी महसूस होती है, जैसे आप मुझे देख रहे हों, मेरी हिफाजत कर रहे हों, मुझे सही राह दिखा रहे हों। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और याद करती हूं।

उन्होंने आगे कहा, "आज हमने आपके नाम पर कुरान ख्वानी और सदका किया है। ये एक रस्म है जो मैं हमेशा निभाऊंगी। आपने मुझे जिम्मेदार बनाया, यह मेरे लिए एक सौभाग्य है। मैं आपकी राह पर चलकर आपको गर्व महसूस कराना चाहती हूं। हमने बहुत मेहनत की है और हमारे काम के लिए हमें पहला इनाम भी मिला है। आप यह देखकर बहुत खुश होते और फक्र महसूस करते।"

मंसूर अली खान पटौदी 1941 में जन्मे थे। वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, जिन्होंने 1960 के दशक में टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक आंख की रोशनी खराब होने के बावजूद उन्होंने 46 टेस्ट मैच खेले। शर्मिला टैगोर से विवाह के बाद वे बॉलीवुड से भी जुड़े। अब उनकी विरासत को सैफ अली खान, सोहा और सबा आगे बढ़ा रहे हैं।

 

 

