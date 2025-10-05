मनोरंजन

Manoj Muntashir Wedding Anniversary : मनोज मुंतशिर ने पत्नी नीलम के साथ मनाई शादी की 26वीं सालगिरह, लिखी दिल की बात

मनोज मुंतशिर और नीलम ने मनाई 26वीं सालगिरह
Oct 05, 2025, 03:26 PM
मुंबई: मशहूर लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने रविवार को अपनी शादी की 26वीं सालगिरह मनाई। इस अवसर पर लेखक ने पत्नी के लिए एक भावुक और प्यार भरा संदेश लिखा।

मनोज ने इंस्टाग्राम पर नीलम के साथ एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की, जिसमें दोनों एक-दूसरे के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, "तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। शादी के 26 साल बाद, किसी पत्नी की इससे बड़ी तारीफ नहीं हो सकती। 'तुमसे बेहतर, तुमसे प्यारा कोई नहीं, आसमां पे तुमसे रोशन तारा कोई नहीं।''

मनोज मुंतशिर और नीलम की शादी 5 अक्टूबर 1999 को हुई थी। नीलम मुंतशिर एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से कई क्षेत्रों में नाम कमाया है। साल 2023 में रिलीज हुए गीत 'वंदे भारतम' समेत कई उल्लेखनीय प्रोजेक्ट्स में उनकी लेखनी ने खूब वाहवाही बटोरी।

नीलम ने न केवल संगीत बल्कि फिल्मों से जुड़ी कई प्रोजेक्ट्स में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मनोज मुंतशिर खुद भी हिंदी सिनेमा और संगीत जगत में गीतों और लेखन के लिए मशहूर हैं।

मनोज ने कपिल शर्मा के शो में बताया था कि एक बार उनकी शादी टूट गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पहले प्यार की जगह करियर को प्राथमिकता दी थी।

उन्होंने बताया था कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कार्ड वगैरह सब छप चुके थे। वहीं, उससे पहले लड़की के भाई ने मुझसे करियर के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि भाई मैं गीतकार बनूंगा। उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, पर काम क्या करोगे? मैंने उनसे कहा कि झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे जिंदगीभर गानों के बोल लिखने हैं। हम वापस आ गए और शादी टूट गई। मैं उस लड़की को प्यार करता था, लेकिन शादी और राइटिंग के बीच च्वाइस थी और मैंने राइटिंग चुनी।

उत्तर प्रदेश के अमेठी में रहने वाले मनोज मुंतशिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने गीतकार और डायलॉग राइटर के तौर पर करियर बनाना शुरू किया।

मनोज ने 'बाहुबली: द बिगनिंग' और 'बाहुबली: द कंक्लूजन' के हिंदी वर्जन, 'जय गंगाजल', 'एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', और 'बादशाहो' जैसी फिल्मों के गाने लिखे हैं। इसके अलावा, उन्होंने 'एक विलेन', 'हाफ गर्लफ्रेंड', 'बत्ती गुल मीटर चालू', 'कबीर सिंह' और 'केसरी' जैसी फिल्मों में भी गाने लिखे।

 

