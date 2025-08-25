मनोरंजन

Mannara Chopra Jaipur Trip: जयपुर पहुंचीं मन्नारा चोपड़ा, बताया 'सा रे गा मा' का क्या है उनके लिए मतलब

मन्नारा चोपड़ा ने फैमिली संग जयपुर ट्रिप की तस्वीरें शेयर कीं, कहा- यह यादें बेहद खास हैं।
Aug 25, 2025
जयपुर पहुंचीं मन्नारा चोपड़ा, बताया 'सा रे गा मा' का क्या है उनके लिए मतलब

मुंबई: 'बिग बॉस' फेम मन्नारा चोपड़ा कुछ दिनों पहले अपनी नानी के घर अंबाला गई थीं। इन दिनों वो जयपुर में हैं और अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रही हैं। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। एक प्यारी सी पोस्ट के जरिए अभिनेत्री ने बताया कि इस ट्रिप की पूरी योजना पेरिस से आए उनके दो कजिन्स ने की थी।

पोस्ट को शेयर करते हुए मन्नारा चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मिलिए मेरे कजिन्स से जो मेरी नानी की तरफ से हैं। हम सब जयपुर में यादें संजो रहे हैं।"

उन्होंने अपनी नानी के घर की तस्वीरों के साथ ही कुछ यादें भी शेयर की हैं। इसमें उन्होंने नानी के घर के अलावा अंबाला कैंट की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं। अंकुर और आयुषी को धन्यवाद, पेरिस से भारत आने के लिए और इस ट्रिप की प्लानिंग करने के लिए।

इस पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। यहां इसमें वो अपने कजिन्स से मिलवाते हुए बता रही हैं कि उनके लिए 'सा रे गा मा' का मतलब क्या है। मन्नारा ने मौसेरे और ममेरे भाई बहनों को सा, रे, गा बताया तो चौथे सुर 'मा' को अपनी मां से जोड़ा। उन्होंने कहा क्योंकि मां तो हमेशा साथ रहती हैं।

तस्वीरों में मन्नारा चोपड़ा जयपुर के दर्शनीय स्थलों में घूमती दिखाई दे रही हैं। जल महल से लेकर हवा महल तक को निहारती देखी जा सकती हैं। एक फोटो में वो राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठाती दिखीं।

कुछ दिनों पहले उन्होंने अंबाला ट्रिप की भी तस्वीरें फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। उन्होंने पोस्ट में बताया था कि नानी के घर जाने पर उन्हें बहुत ही खास फील होता था। बचपन में जब भी वो वहां जाती थीं तो दोपहर में खूब सोती थीं, खेलती थीं, और घर के बने खाने और अचार का लुत्फ उठाती थीं।

मन्नारा ने बताया कि यहां के मौसमी फल और सब्जियां जीवन में रंग भर देती हैं। ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं, उससे बढ़कर हैं। यह अपनापन है।

मन्नारा तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने 'जिद' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' में भी हिस्सा लिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आईं। उस सीजन की वो सेकंड रनर-अप रही थीं।

 

 

