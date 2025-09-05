Mannara Chopra Ganesh Chaturthi : पिता को याद कर भावुक हुई मन्नारा चोपड़ा, कहा- यह साल रहा चुनौतीपूर्ण

मुंबई: अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा पिता के निधन के दुख से धीरे-धीरे उबर रही हैं। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस साल को अपने और परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण बताया।

मन्नारा ने लिखा कि भगवान गणेश की कृपा ने उन्हें हिम्मत और सुकून दिया, जिससे वह इस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाईं।

अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "इस साल का गणेश चतुर्थी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन बप्पा की कृपा से हमें हिम्मत और शांति मिली। मैं आपको दिल से याद करती हूं, हर पंडाल में आपकी मौजूदगी महसूस होती है।"

अभिनेत्री के लुक की बात करें तो वह पारंपरिक मराठी नवारी साड़ी में नजर आ रही हैं। उनके इस खूबसूरत अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। मन्नारा ने नीले रंग की साड़ी के साथ गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना, जो उनकी सुंदरता को और निखार रहा था। वहीं, मन्नारा ने अपने बालों को खुला रखा और आगे से स्टाइल करते हुए नीचे हल्के कर्ल्स बनाए। उन्होंने हाथों में ,सुनहरे रंग के कंगन और नाक में पारंपरिक मराठी नथ ने उनके लुक को और भी खास बना दिया। यह नथ उनके पहनावे को महाराष्ट्रीयन टच दिया है। तस्वीरों में मन्नारा ने कई पोज दिए। पहली तस्वीर में वह भगवान गणेश की मूर्ति को गोद में लिए पोज दे रही हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में वह कैमरे की ओर देखते हुए आत्मविश्वास भरा पोज दे रही और बाकी तस्वीरों में वह कई तरह के पोज देती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री की इन तस्वीरों को देखकर फैंस उनकी सादगी और खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं।

फैंस को अभिनेत्री का यह लुक काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "आप साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो।" दूसरे यूजर ने लिखा, "मराठी मुलगी," एक और यूजर ने लिखा, "सुंदर," और एक और अन्य यूजर ने लिखा, "प्रिटी।"